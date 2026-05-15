Ankara i Moskva nastoje iskoristiti geografske prednosti u novim globalnim logističkim i trgovinskim mrežama

Turska jača trgovinsku diplomatiju na KazanForumu Ankara i Moskva nastoje iskoristiti geografske prednosti u novim globalnim logističkim i trgovinskim mrežama

Zamjenik ministra trgovine Turske Sezai Ucarmak izjavio je da KazanForum predstavlja važnu i kontinuiranu platformu za razvoj ekonomskih odnosa između Rusije i islamskog svijeta.

U razgovoru za Anadolu u okviru foruma "Rusija - Islamski svijet: KazanForum 2026", čiji je Anadolu globalni komunikacijski partner, Ucarmak je rekao da Turska svake godine nastoji osigurati snažno prisustvo poslovne zajednice na forumu.

Naglasio je da Tatarstan predstavlja pouzdanu regiju za turske kompanije te da se značajan dio trgovinske razmjene između Turske i Rusije odvija upravo preko tog regiona.

"Turski investitori imaju povjerenje u Tatarstan, a to dodatno jača trgovinu i investicije", rekao je Ucarmak.

Govoreći o trgovinskim odnosima između dvije zemlje, naveo je da trgovina u određenim oblastima i dalje ima asimetričnu strukturu, ali da se taj balans može unaprijediti kroz veću raznovrsnost proizvoda i širenje međusobnih mogućnosti.

Podsjetio je i na cilj predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana o dostizanju trgovinske razmjene od 100 milijardi dolara između Turske i Rusije, ističući da za to postoji značajan potencijal.

Ucarmak je ukazao i na promjene u globalnim lancima snabdijevanja, logistici i platnim sistemima, navodeći da geografski položaj Turske i Rusije predstavlja važnu stratešku prednost.

"Rusija se nalazi na sjeveru, a mi u centru međunarodnih logističkih ruta. Oboje smo pomorske zemlje i imamo ozbiljan trgovinski potencijal. Veliki dio proizvoda koji su nama potrebni postoji ovdje, dok mi možemo proizvoditi mnoge proizvode koji su potrebni njima", rekao je.

Govoreći o tehničkim standardima i halal certifikaciji, Ucarmak je kazao da prepreke u trgovini mogu biti prevaziđene kroz međunarodno priznate standarde i jačanje međusobnog povjerenja.

"Ako osiguramo certificiranje prema svjetskim standardima, neće biti prepreka za trgovinu", rekao je.

Dodao je da sastanci i kontakti ostvareni tokom KazanForuma predstavljaju važnu osnovu za dugoročnu saradnju, investicije i razvoj novih poslovnih partnerstava između Rusije, Turske i zemalja islamskog svijeta.