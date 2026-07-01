Evropska sigurnost treba ostati široka, transatlantska koja se proteže od Kalifornije do Ankare uključujući i nju, rekao je šef NATO-a

Rutte: Samit NATO-a u Ankari fokusiran na odbranu, Ukrajinu i jačanje industrije, Turska izuzetno važna članica Evropska sigurnost treba ostati široka, transatlantska koja se proteže od Kalifornije do Ankare uključujući i nju, rekao je šef NATO-a

Šef NATO-a kaže da saveznici moraju ispuniti obećanja o potrošnji na odbranu i povećati industrijsku proizvodnju, nazivajući Tursku ključnim središtem sa skoro 3.000 odbrambenih firmi

NATO 3.0 se razlikuje od NATO 2.0, gdje smo bili previše ovisni o SAD-u



Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je da će samit u Ankari biti usmjeren na ispunjavanje ranije preuzetih obaveza, posebno u oblasti odbrane, podrške Ukrajini i jačanja industrijske proizvodnje, uz naglasak da Turska ima izuzetno važnu ulogu u savezu.

U razgovoru za agenciju Anadolu, Rutte je rekao da se od saveznika očekuje da se fokusiraju na ispunjavanje obaveza preuzetih na prošlogodišnjem samitu NATO-a u Hagu, posebno na povećanje potrošnje na odbranu.

Rutte je rekao da su izdaci evropskih saveznika i Kanade za odbranu značajno porasli, napominjući da je u protekle dvije godine izdvojeno skoro 250 milijardi dolara (212,5 milijardi eura) dodatnih izdataka.

Rekao je da NATO mora ostati pri podršci Ukrajini, istovremeno ubrzavajući proizvodnju odbrambene industrije u cijelom savezu.

Naglašavajući potrebu za "izgradnjom ovog NATO 3.0, jače Evrope i jačeg NATO-a", rekao je: "Moramo zaista povećati proizvodnju odbrambene industrije, jer je to sastavni dio našeg odvraćanja", dodajući da su rokovi proizvodnje i dalje predugi i da uprkos poboljšanjima proizvodnja ostaje nedovoljna.

Napomenuo je da, iako budžeti u oblasti odbrane rastu, saveznici se suočavaju s izazovima u proširenju vojnog osoblja i povećanju proizvodnje odbrambene industrije kako bi se zadovoljile rastuće sigurnosne potrebe.

Ističući ulogu Turske, Rutte je rekao da je zemlja postala glavno središte odbrambene industrije s oko 3.000 odbrambenih kompanija.

"Turska je ovdje važna zemlja", rekao je, navodeći njenu rastuću bazu odbrambene industrije i rastuće tehnološke kapacitete.

Rutte je rekao da je postignut napredak u sva tri prioriteta, ali je sugerirao da bi jedan mogao postati dominantno pitanje tokom samita.

"Stvari generalno idu nabolje, ali mislim da bi od ova tri prioriteta jedan mogao izaći kao jedan od najvećih", rekao je, dodajući da se očekuje da će to pitanje biti glavni fokus na Forumu odbrambene industrije NATO-a na dan otvaranja samita.

Samit u Ankari, zakazan za 7. i 8. juli, okupit će šefove država i vlada iz zemalja članica NATO-a. To će biti 36. samit saveza i drugi koji će Turska organizovati, nakon samita u Istanbulu 2004. godine.

NATO 3.0 zamišlja jaču Evropu unutar transatlantskog saveza

O budućnosti NATO-a, Rutte je opisao transformaciju saveza kao "NATO 3.0", koncept usmjeren na veću evropsku odgovornost unutar saveza uz očuvanje jakih transatlantskih veza.

Rekao je da se NATO 3.0 razlikuje od prethodnog modela smanjenjem prevelike zavisnosti Evrope od Sjedinjenih Američkih Država.

"NATO 3.0 se razlikuje od NATO 2.0, gdje smo bili previše ovisni o SAD-u. SAD će i dalje biti uključene u Evropu, konvencionalno i naravno kroz nuklearno oružje, ali vidjet ćete jači NATO predvođen Evropom", dodao je.

Prema Rutteu, ovo uključuje veće evropsko vodstvo u komandnim strukturama NATO-a i jaču finansijsku podršku evropskih saveznika i Kanade za Ukrajinu.

Upitan o najvećoj dugoročnoj prijetnji saveza, Rutte je identificirao Rusiju kao primarni sigurnosni izazov NATO-a.

"Rusija je glavna prijetnja sada i dugoročno", rekao je, ukazujući na rat između Rusije i Ukrajine i njeno vojno gomilanje.

"Vidimo ovaj ludi rat agresije protiv Ukrajine, gdje je (ruski predsjednik Vladimir) Putin spreman žrtvovati 35.000 svojih ljudi, prvenstveno ljudi u Rusiji koji se tamo bore, koji budu ubijeni ili teško ranjeni od strane Ukrajine", dodao je.

Rutte je upozorio na to da se sigurnosni izazovi NATO-a protežu dalje od same Rusije, ukazujući na rastuću stratešku saradnju između Moskve i drugih zemalja.

"Dakle, rekao bih Rusija, ali Rusija sarađuje sa Sjevernom Korejom, s Iranom, s Kinom", rekao je.

Upozorio je i da se ne potcjenjuje kineski vojni uspon.

"Kina masovno gomila vlastitu vojsku i imat će 1.000 nuklearnih bojevih glava do 2030. godine. Zato nemojmo biti naivni u vezi s Kinom", rekao je.

Istakao je da rastuće slaganje između četiri zemlje predstavlja jednu od glavnih dugoročnih sigurnosnih briga NATO-a.

"I opet, u ovoj četvorci, saradnja s Iranom i Sjevernom Korejom, ono što Rusija mora učiniti je glavna dugoročna prijetnja s kojom se suočavamo", dodao je.

Fotografija : NATO/AA

Turska izuzetno važna za NATO

Rutte je naglasio strateški značaj Turske unutar NATO-a, opisujući je kao jednu od ključnih vojnih sila saveza i glavnog doprinosioca njegovim odbrambenim sposobnostima.

"Turska je izuzetno važna za NATO", rekao je, napominjući da je Turska dio saveza od 1952. godine – skoro 75 godina – i da decenijama igra centralnu ulogu.

"Vi (Turska) ste jedna od najjačih vojski u savezu. Izuzetno ste dobro opremljeni, izuzetno dobro obučeni", dodao je.

Rutte je istakao uspješnu tursku odbrambenu industriju kao glavnu prednost saveza, ukazujući na njenih otprilike 3.000 odbrambenih kompanija, od velikih firmi do manjih, inovativno orijentisanih preduzeća.

Rekao je da je turski odbrambeni sektor pokazao snažan kapacitet u prilagođavanju novih tehnologija i uključivanju lekcija sa bojnog polja, uključujući i one iz rata u Ukrajini.

Rutte je rekao da je ovo jedan od glavnih razloga zašto je NATO odabrao Ankaru kao mjesto održavanja foruma odbrambene industrije prije ovog značajnog samita.

"Bili smo apsolutno odlučni u organizaciji ovog foruma odbrambene industrije u Ankari", rekao je, dodajući da je Turska bila prirodan izbor za predstavljanje i vlastitog odbrambenog sektora i šire industrijske baze NATO-a.

Rutte je pohvalio tursku odbrambenu firmu ASELSAN i širi odbrambeni ekosistem Turske, ističući rastuću odbrambeno-industrijsku saradnju zemlje s Evropom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Rekao je da je odbrambeni sektor Turske izgradio snažna partnerstva među savezničkim zemljama kroz međusobna ulaganja i industrijsku suradnju, nazivajući takvu saradnju ključnom za jačanje kolektivnog odvraćanja NATO-a.

Komentarišući nedavne evropske odbrambene inicijative, Rutte je pozdravio rastuću ulogu Evropske unije u jačanju odbrambenih sposobnosti, istovremeno naglašavajući da dugoročna sigurnosna arhitektura NATO-a mora ostati inkluzivna i transatlantska.

Rutte je pohvalio predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen i evropskog komesara za odbranu i svemir Andriusa Kubiliusa za njihovo liderstvo u evropskoj odbrani, napominjući da EU može igrati važnu ulogu u jačanju kapaciteta, otpornosti i finansiranja odbrambene industrije.

Istovremeno, naglasio je da se sigurnost Evrope ne može posmatrati samo kroz okvire EU, ukazujući na saveznike NATO-a izvan bloka, uključujući Tursku, Norvešku, Island i Veliku Britaniju.

"Ono što mi kao NATO stalno naglašavamo je inkluzivnost", rekao je.

Rutte je istakao da budući sigurnosni okvir saveza treba ostati širok i transatlantski, protežući se od Kalifornije do Ankare, uključujući i nju.

Rekao je da su diskusije o budućnosti evropske odbrane u toku, ali je naglasio da postoji široka saglasnost među saveznicima o potrebi saradnje.

"Svi se slažemo da smo jači kada smo što inkluzivniji", rekao je.

NATO-ovo nuklearno odvraćanje ostaje kredibilno

Na pitanje o evropskim inicijativama za jačanje nuklearnog odvraćanja, Rutte je rekao da postojeća nuklearna arhitektura NATO-a ostaje jaka i da nastavlja pružati kredibilnu zaštitu savezu.

Napomenuo je da je okvir odvraćanja saveza prvenstveno izgrađen oko nuklearnih kapaciteta Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije unutar NATO-a, uz nezavisni nuklearni kapacitet Francuske.

Rutte je rekao da Francuska, iako nije članica NATO-ove grupe za nuklearno planiranje, ostaje vitalni dio ukupnog odvraćajućeg stava saveza.

"Francuzi su čak i proširili taj kapacitet i rekli, hej, želimo ga više koristiti u bliskoj koordinaciji s nama, u bliskoj koordinaciji s evropskim saveznicima", rekao je.

Pozdravio je rastuću koordinaciju Francuske s evropskim saveznicima, rekavši da to dodaje daljnji strateški pritisak na Rusiju.

Rutte je rekao da kombinovani nuklearni kapaciteti NATO-a, posebno pod američkim sigurnosnim kišobranom, nastavljaju pružati snažnu zaštitu savezničkim nacijama.

"Mislim da smo kada je u pitanju nuklearno oružje apsolutno dobro zaštićeni", rekao je.