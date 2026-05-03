INTERVJU - Hamas održava sastanke s posrednicima u Kairu o implementaciji sporazuma o Gazi Portparol Hazem Qassem je rekao za Anadolu da je Hamas odgovorio pozitivno i pažljivo na pristupe koje su predložili posrednici kako bi se osigurala implementacija svih aspekata sporazuma o Gazi

Palestinska grupa otpora Hamas saopštila je u subotu da je njihova delegacija u Kairu, gdje održava sastanke s posrednicima radi razvoja puteva za potpunu implementaciju sporazuma o Gazi.

Portparol Hamasa Hazem Qassem rekao je za Anadolu da se razgovara o sporazumu o prekidu vatre koji je postignut prošlog oktobra.

Najmanje 824 Palestinca su ubijena, a 2.316 povrijeđeno u izraelskim napadima od potpisivanja primirja, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

Primirje je trebalo zaustaviti izraelski dvogodišnji genocidni rat koji je od oktobra 2023. godine ubio više od 72.000 Palestinaca i ranio preko 172.000.

Ali uprkos sporazumu, Izrael nastavlja napade i održava ograničenja na ulazak hrane, lijekova i materijala za skloništa u Gazu, gdje se 2,4 miliona Palestinaca, uključujući 1,5 miliona raseljenih, suočava s teškim humanitarnim uslovima.

"Delegacija Hamasa pod vodstvom Khalila al-Hayye nalazi se u Kairu, gdje održava sastanke s posrednicima kako bi se uspostavili putevi za potpunu implementaciju mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Pojas Gaze", dodao je Qassem.

Qassem je rekao da se sastanci također bave osiguravanjem implementacije prve faze, posebno njenim humanitarnim aspektima, i ulaskom u paralelne pregovore u vezi druge faze i njenih različitih pravaca.

Trump je krajem septembra najavio trofazni plan za okončanje izraelskog genocidnog rata u Gazi, uključujući primirje, djelimično povlačenje, oslobađanje preostalih izraelskih zarobljenika i ulazak kamiona s pomoći.

Iako je Hamas ispunio svoje obaveze u okviru prve faze oslobađanjem izraelskih zatvorenika, Izrael nije u potpunosti ispoštovao dogovor i nastavio je napade, ubivši i ranivši stotine Palestinaca.

Druga faza uključuje šire izraelsko povlačenje iz Gaze, rekonstrukciju i početak razoružavanja frakcija, što još nije provedeno.

Iako je Trump u januaru objavio da je počela druga faza njegovog plana od 20 tačaka, otvorena pitanja još uvijek nisu riješena.

Hamas pozitivno odgovara na prijedloge posrednika

"Hamas je odgovorio pozitivno i pažljivo na pristupe koje su predložili posrednici kako bi se osigurala implementacija različitih aspekata sporazuma, s obzirom na izraelsku nepopustljivost i jasna kršenja, uključujući ubistva i pooštravanje opsade naroda Pojasa Gaze", rekao je Qassem.

On je otkrio da postoje različiti prijedlozi, a Hamas je zainteresovan da se uključi u napore, posebno one egipatskih, katarskih i turskih posrednika.

"Uključujemo se u ove različite prijedloge s interesom, pozitivnošću i ozbiljnošću kako bismo osigurali implementaciju svih aspekata sporazuma, posebno onih koji se odnose na humanitarnu komponentu", rekao je.

Napomenuo je da se Hamas također uključuje u sve napore koji se bave složenostima druge faze, uključujući raspoređivanje Nacionalnog komiteta za upravljanje Pojasom Gaze, pitanje međunarodnih snaga i postupanje s palestinskim oružjem.

Nacionalni komitet za upravljanje Gazom je nepolitičko tijelo odgovorno za upravljanje svakodnevnim civilnim poslovima. Sastoji se od istaknutih palestinskih ličnosti, pored predsjednika Alija Shaatha. Počeo je s radom u januaru iz Kaira, ali još nije započeo djelovanje u Pojasu Gaze.

Shaath je prije nekoliko dana na Facebooku objavio da je komitet dobio početno odobrenje za ulazak u Gazu, naglašavajući da su njegovi članovi spremni da odmah počnu s radom.

Palestinsko oružje

"Naš stav u vezi s palestinskim oružjem je jasan, posebno zato što ovo pitanje ima širi politički kontekst povezan s temeljnim pravima našeg palestinskog naroda, uključujući pravo na samoopredjeljenje i uspostavu palestinske države. Ovo pitanje ćemo rješavati kroz nacionalni konsenzus, nacionalni dijalog i unutrašnje pristupe, a ne samo kroz angažman s izraelskom perspektivom", rekao je Qassem.

Dodao je da pregovori i dalje traju i ozbiljni su, posebno u vezi s oružjem.

"Hamas svakako nastoji da zaštiti interese našeg palestinskog naroda i ukloni bilo kakve izgovore za okupaciju da ponovo započne rat. To uključuje osiguravanje implementacije obaveza okupacije u okviru prve faze, kao što su zaustavljanje kršenja, omogućavanje potpunog i dovoljnog ulaska pomoći kako je dogovoreno, i olakšavanje ulaska Nacionalnog komiteta za upravljanje Pojasom Gaze", rekao je.

"Kršenja okupacije su sistematska politika. Ona nije poštovala svoje obaveze, niti je poštovala napore posrednika u proteklih šest mjeseci", rekao je Qassem.

Pomjeranje žute linije prema zapadu

Qassem je objasnio da je Izrael više puta pomjerao takozvanu žutu liniju prema zapadu, što je rezultiralo raseljavanjem, ubistvima i razaranjem. Pored toga, ozbiljno ograničava pomoć, sprečava ulazak osnovnih zaliha za palestinski narod i krši sporazum u tom pogledu.

"Žuta linija" je zamišljena granica unutar Gaze do koje su se izraelske snage privremeno povukle prema sporazumu o prekidu vatre, razdvajajući područja pod izraelskom kontrolom od zona u kojima je Palestincima dozvoljeno prisustvo.