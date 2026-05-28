Zvanično počela izborna kampanja za parlamentarne izbore na Kosovu Pravo glasa ima više od dva miliona građana, a za 120 mjesta u Skupštini kandidovalo se 23 političke stranke sa ukupno 917 kandidata

Na Kosovu je danas zvanično počela izborna kampanja za prijevremene parlamentarne izbore zakazane za 7. juni 2026. godine.

Izborna kampanja trajat će do početka izborne šutnje uoči glasanja, koje će biti održano 7. juna.

Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK), pravo glasa na ovim izborima ima ukupno 2.092.174 građana. Od toga će 1.959.962 birača glasati unutar Kosova, dok se 132.212 građana registrovalo za glasanje iz dijaspore putem pošte ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Za 120 zastupničkih mjesta u Skupštini Kosova takmiče se 23 političke stranke sa ukupno 917 kandidata.

Prema podacima Centralne izborne komisije, na kandidatskim listama nalazi se 603 muškarca i 314 žena.

CIK je saopćio da privodi kraju tehničke i organizacione pripreme kako bi izborni proces bio proveden uredno i transparentno.

Prethodni, također prijevremeni izbori na Kosovu su održani 28. decembra, ali do ustavnog roka 28. aprila nije izabran novi šef države jer je Vjosi Osmani istekao mandat, zbog čega je zemlja ušla u proceduru održavanja vanrednih parlamentarnih izbora u roku od 45 dana.

Ovo će biti treći parlamentarni izbori u roku od 18 mjeseci, nakon onih u februaru i decembru 2025. godine, koji su, prema ocjeni stručnjaka, doveli zemlju u sistemsku institucionalnu krizu.