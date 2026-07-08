Razgovarali smo i o diplomatiji, pokušavamo da ona uspije. Nastavit ćemo produktivno raditi kako bismo to ostvarili, rekao ukrajinski predsjednik nakon sastanka s američkim kolegom

Zelenski: Ukrajina zahvalna na snažnom naglasku na jačanju protuzračne odbrane Razgovarali smo i o diplomatiji, pokušavamo da ona uspije. Nastavit ćemo produktivno raditi kako bismo to ostvarili, rekao ukrajinski predsjednik nakon sastanka s američkim kolegom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu je izrazio zahvalnost zbog snažnog naglaska na jačanju protuzračne odbrane njegove zemlje nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u glavnom gradu Turske Ankari.

U izjavi objavljenoj na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Zelenski je rekao da je imao dobar sastanak s Trumpom na marginama samita NATO-a u Ankari.

“Zahvalan sam na snažnom naglasku stavljenom na jačanje ukrajinske protivzračne odbrane kako bi se bolje zaštitili životi ljudi“, rekao je Zelenski, govoreći o ratu koji je u toku s Rusijom.

Zelenski je kazao da su on i Trump razgovarali o nekim idejama koje bi mogle ojačati njihove pozicije i približiti mir, dodajući da računa na njihove timove da pravovremeno nastave rad na svemu o čemu se danas razgovaralo.

“Razgovarali smo i o diplomatiji, pokušavamo da ona uspije. Nastavit ćemo produktivno raditi kako bismo to ostvarili“, dodao je.