Ukrajinski i azerbejdžanski predsjednici razgovarali su o mirovnim naporima na sastanku u Gabali

Zelenski: Ukrajina spremna za trilateralne mirovne pregovore u Azerbejdžanu ako Rusija pokaže spremnost za diplomatiju Ukrajinski i azerbejdžanski predsjednici razgovarali su o mirovnim naporima na sastanku u Gabali

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev spreman održati trilateralne mirovne pregovore u Azerbejdžanu "u bliskoj budućnosti" ako Rusija "bude spremna za diplomatiju", javlja Anadolu.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka s azerbejdžanskim predsjednikom Ilhamom Aliyevim, Zelenski je rekao da je "vrlo važno" za Ukrajinu da Rusija "pronađe snagu da okonča ovaj nepravedni rat".

"Naravno, visoko cijenimo ulogu naših partnera u posredovanju u ovom procesu", rekao je, dodajući da su s Aliyevim razgovarali o mirovnim naporima.

Dodao je da je tokom sastanka u sjevernom azerbejdžanskom gradu Gabali potpisano šest dokumenata u različitim oblastima, uključujući sigurnost.

Zelenski je sporazume o zajedničkom razvoju odbrambenih industrija zemalja opisao kao "vrlo ozbiljan korak".

Alijev je rekao da Kijev i Baku imaju "ozbiljnu saradnju", što je potvrđeno tokom posjete.

Azerbejdžanski predsjednik je rekao da su razgovarali o proširenju obima bilateralne trgovine, koji trenutno iznosi više od 500 miliona dolara (426,50 miliona eura).

Osim političkog dijaloga, dodao je, strane su razgovarale i o saradnji u energetskom sektoru.

Mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine, uz posredovanje SAD-a, održani su nekoliko puta, ali je rat s Iranom zaustavio taj proces.