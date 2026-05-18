Zelenski tvrdi da Rusija smanjuje aktivne naftne bušotine i kapacitete prerade nakon ukrajinskih dalekometnih sankcija Ukrajinski predsjednik navodi znakove rastuće bankarske krize i širenja federalnog budžetskog deficita u Rusiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je tvrdio da je Rusija smanjila broj aktivnih naftnih bušotina i kapacitete prerade nafte nakon ukrajinskih dalekometnih sankcija.

Zelenski je također ukazao na, kako je rekao, znakove rastuće bankarske krize u Rusiji i povećanja federalnog budžetskog deficita.

"S obzirom na specifičnosti ruske proizvodnje nafte, ovo su značajni gubici, jer je ponovno pokretanje bušotina u Rusiji mnogo teže nego u drugim zemljama proizvođačima nafte", rekao je, dodajući da je samo jedna ruska naftna kompanija, čak nije ni najveća, bila prisiljena zatvoriti oko 400 bušotina.

On je također tvrdio da je ruski kapacitet prerade nafte pao za najmanje 10 posto u prvih nekoliko mjeseci ove godine.

"Vidimo da naše ukrajinske dalekometne sankcije zaista djeluju i nastavit ćemo širiti ovu liniju naših aktivnih djelovanja", dodao je.

Zelenski je dalje tvrdio da je ruski federalni budžetski deficit dostigao skoro 80 milijardi dolara do petog mjeseca ove godine, dok se značajan broj regionalnih budžeta suočava s bankrotom.

On je također naveo da je Ukrajina dokumentovala pokušaje izvoza žitarica iz anektiranog Krima, kao i, kako je rekao, pokušaje uključivanja entiteta iz SAD-a, te nastojanja da se privuku investicije i tehnologija iz demokratskih zemalja u ruske arktičke naftne i gasne projekte.

"Znamo kako to da suzbijemo", naglasio je.