Ukrajinski predsjednik navodi da su Kijev i Washington dogovorili testiranje pomorskih i zračnih dronova uoči mogućeg sporazuma o saradnji

Zelenski tvrdi da će Ukrajina u narednim danima dobiti paket PAC-3 raketa iz SAD-a Ukrajinski predsjednik navodi da su Kijev i Washington dogovorili testiranje pomorskih i zračnih dronova uoči mogućeg sporazuma o saradnji

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da će Ukrajina u narednim danima dobiti paket presretačkih raketa Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) iz Sjedinjenih Američkih Država.

Dodao je da je postigao i odvojene sporazume s evropskim partnerima nakon NATO samita u Ankari.

Zelenski je novinarima rekao da su Ukrajina i SAD također dogovorile testiranje pomorskih i zračnih dronova, ističući da će sporazumi o saradnji biti potpisani nakon provedenih testova.

„Naravno, sporazum o dronovima između Ukrajine i SAD-a još nije potpisan. Postoje određeni dokumenti koji su već potpisani kako bi Amerika mogla dobiti različite vrste dronova iz Ukrajine za testiranje“, prenosi Interfax-Ukraine, pozivajući se na Zelenskog.

Zelenski je također rekao da je s američkim predsjednikom Donald Trump postigao politički dogovor o proizvodnji sistema Patriot u Ukrajini, te da će tehnički timovi obje strane uskoro započeti rad na licenciranju kako bi se što prije pokrenula domaća proizvodnja.

„Predsjednik Trump je više puta naglasio da danas samo dvije do tri zemlje u svijetu mogu proizvoditi Patriote jer druge nisu tehnološki spremne. Amerika prepoznaje Ukrajinu kao zemlju koja je spremna za to“, rekao je Zelenski, prema Interfax-Ukraine.

Na pitanje da li je sastanak s Trumpom promijenio njegov pogled na izglede za mir, Zelenski je kazao da Ukrajina sada ima „prozor prilike“, ističući da je zemlja vojno ojačala.

„Putin, znao to ili ne, ali sigurno dobija informacije i razumije da sada nema prednost“, rekao je, dodajući da su napadi balističkim projektilima i dalje ozbiljna prijetnja civilnom stanovništvu.

Trump se u srijedu sastao sa Zelenskim i drugim liderima na marginama NATO samita.

Tokom sastanka, Trump je rekao da i Vladimir Putin i Zelenski žele okončati rat između Rusije i Ukrajine, te da su SAD spremne „zatvoriti nebo“ iznad Ukrajine kao dio sigurnosnih garancija za Kijev, ukoliko to bude „potrebno“.

Trump je dodao da će jedna od tema razgovora biti izdavanje licence Washingtona Kijevu za proizvodnju Patriot raketa. „Na taj način ne možete reći da im ne dajemo dovoljno“, rekao je.