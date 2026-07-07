Zelenski pozvao Evropu da ubrza proizvodnju sistema protivzračne odbrane na samitu NATO-a u Ankari Ukrajinski predsjednik kaže da Evropi danas trebaju pristupačni sistemi protiv balističkih projektila proizvedeni u velikim količinama, šef NATO-a Rutte naglasio podršku protivzračnoj odbrani

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je pozvao Evropu da ubrza razvoj i masovnu proizvodnju sistema protivzračne odbrane, poručivši saveznicima iz NATO-a da je Ukrajina postala izvor izuzetnih odbrambenih sposobnosti za Savez.

Govoreći na Forumu odbrambene industrije NATO-a, uvodnom događaju samita Saveza 2026. godine u Ankari, Zelenski je kazao da bespilotne letjelice i sama tehnologija borbe na daljinu predstavljaju revolucionarnu promjenu u tehnologiji ratovanja.

Zelenski je tvrdio da je stopa presretanja ruskih bespilotnih letjelica u Ukrajini povećana na više od 90 posto, dok također održavaju visok nivo uspješnosti protiv krstarećih projektila.

“Da li zaista vjerujete u to? Da li zaista vjerujete da bi bilo ispravno ostaviti izvan NATO-a zemlju i narod s ovakvim nivoom odbrambenih sposobnosti“, upitao je Zelenski.

“Ukrajina u NATO-u je izvor izuzetnih odbrambenih sposobnosti“, rekao je, tvrdeći da Kijev posjeduje najveće i najnaprednije sposobnosti ratovanja dronovima u svijetu te da ih kroz svoju inicijativu “Drone Deal“ nudi partnerima.

Zelenski je dodatno naglasio potrebu da Evropa ojača vlastiti raketni štit.

“Evropi trebaju vlastiti sistemi i projektili protiv balističkih prijetnji, a ovaj posao je u toku“, dodao je.

Također je rekao da Evropi trebaju pristupačni sistemi protiv balističkih projektila proizvedeni u velikim količinama što je prije moguće, zapravo danas.

“Molim vas da veća odlučnost i veći broj odluka za protivzračnu odbranu budu jedan od ključnih rezultata ovog samita NATO-a u Ankari. Pozivam sve vas i sve naše NATO partnere da blisko sarađujete s nama, s Ukrajinom, kako bismo razvili moderne odbrambene sposobnosti i zaštitu od svake vrste prijetnje bespilotnim letjelicama“, dodao je.

Nakon obraćanja, Zelenski se pojavio na kratkom obraćanju medijima zajedno s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom, koji je ponovio fokus Saveza na jačanje ukrajinske protivzračne odbrane.

“Dobrodošli na samit NATO-a. Ono što smo vidjeli posljednjih nekoliko mjeseci jeste ono što vi radite. To je zaista hrabro“, rekao je Rutte.

“Mislim da postoji jedno veliko pitanje na kojem moramo raditi, to je protivzračna odbrana. Osigurati da vaši gradovi i vaša ključna infrastruktura budu zaštićeni“, dodao je.

Zelenski je zahvalio Rutteu i turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu na pozivu na samit te pozdravio Forum odbrambene industrije kao priliku za produbljivanje saradnje između Ukrajine i savezničkih odbrambenih kompanija.

“Neki predstavnici našeg odbrambenog sektora predstavit će šta rade i kako to rade, i mislim da je veoma važno podijeliti sva ova iskustva s partnerima“, rekao je.

Ponovo je naglasio neposredne vojne potrebe Ukrajine, rekavši da je prioritet pronaći način kako što je brže moguće dobiti projektile za sisteme Patriot.

Također je istakao značaj Liste prioritetnih potreba Ukrajine, zahvaljujući kojoj, kako je rekao, mogu dobiti ponekad, ne previše projektila PAC-3 i PAC-2 iz SAD-a.

“A sutra ćemo razgovarati o različitim temama s predsjednikom Trumpom i također o ovome“, dodao je Zelenski.

Američki predsjednik također je u utorak doputovao u Ankaru na dvodnevni samit, gdje bi u srijedu trebao održati bilateralne razgovore sa Zelenskim.

Prije odlaska iz SAD-a, Trump je rekao da vjeruje kako su i Moskva i Kijev zainteresirani za postizanje sporazuma te naznačio da će rat u Ukrajini biti među ključnim temama o kojima će razgovarati lideri saveznika.

U međuvremenu, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da će Moskva pažljivo pratiti ishod planiranog sastanka Trumpa i Zelenskog na marginama samita. Govoreći na konferenciji za novinare u glavnom gradu Etiopije Adis Abebi, Lavrov je rekao da će Rusija pratiti razgovore nakon dogovora postignutih tokom prošlogodišnjeg samita Rusije i SAD-a na Aljasci.

Samit NATO-a nastavlja se do srijede, a lideri saveznika trebali bi razgovarati o ulaganjima u odbranu, vojnoj podršci Ukrajini i naporima za proširenje odbrambene industrijske baze Saveza.