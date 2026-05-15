Ukrajinski predsjednik tvrdi da Rusija razmatra operacije iz Bjelorusije prema regiji Černihiv-Kijev ili potencijalno protiv članice NATO-a

Zelenski optužio Rusiju da pokušava dublje uvući Bjelorusiju u rat protiv Ukrajine Ukrajinski predsjednik tvrdi da Rusija razmatra operacije iz Bjelorusije prema regiji Černihiv-Kijev ili potencijalno protiv članice NATO-a

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je u petak Rusiju da pokušava dublje uvući Bjelorusiju u rat protiv Ukrajine.

Zelenski tvrdi da Rusija razmatra operacije s teritorije Bjelorusije prema pravcu Černihiv-Kijev ili potencijalno protiv neke članice NATO-a.

"Znamo da su održani dodatni kontakti između Rusa i Aleksandra Lukašenka, s ciljem da ga uvjere da se pridruži novim ruskim agresivnim operacijama", napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.

Upozorio je da će se Ukrajina "nesumnjivo" braniti ukoliko bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko odluči podržati ruske planove.

"Naložio sam našim Odbrambenim i sigurnosnim snagama Ukrajine da ojačaju relevantni pravac i predstave naš plan odgovora, koji će biti razmotren i odobren na sastanku Štaba", dodao je.

Zelenski je također tvrdio da Rusija priprema nove raketne i napade dronovima na Ukrajinu, uključujući napade usmjerene na ono što Moskva naziva "centrima donošenja odluka", uključujući politička i vojna komandna mjesta.

"Naravno, uzeli smo ovu informaciju u obzir", rekao je.

Dodao je da Ukrajina priprema dodatne sankcije dugog dometa protiv Rusije zbog napada na ukrajinske gradove i sela te poručio da napadi na Ukrajince "neće proći nekažnjeno".

Zelenski je također rekao da ukrajinske akcije usmjerene protiv ruske naftne industrije, vojne proizvodnje i pojedinaca optuženih za ratne zločine imaju "opipljiv uticaj".