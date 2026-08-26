Predsjedničkim dekretom dodijeljeno državno priznanje izvršnom direktoru SpaceX-a za izuzetne lične zasluge u zaštiti ljudskih života i slobode te razvijanju veza između američkog i ukrajinskog naroda

Zelenski odlikovao Elona Muska ukrajinskim Ordenom slobode Predsjedničkim dekretom dodijeljeno državno priznanje izvršnom direktoru SpaceX-a za izuzetne lične zasluge u zaštiti ljudskih života i slobode te razvijanju veza između američkog i ukrajinskog naroda

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je u srijedu predsjednički dekret kojim je američkom tehnološkom milijarderu Elonu Musku dodijelio Orden slobode svoje zemlje, javlja Anadolu.

Dekretom, objavljenom na web-stranici Ureda ukrajinskog predsjednika, dodijeljeno je državno priznanje izvršnom direktoru SpaceX-a za njegove izuzetne lične zasluge u zaštiti ljudskih života i slobode te razvijanju odnosa između naroda Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država.

Među onima kojima je nedavno dodijeljeno ovo državno priznanje su predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa, francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Andy Burnham.

Usluge SpaceX-ovog Starlinka pomogle su vojsci Kijeva u komunikaciji i vojnim akcijama od početka rusko-ukrajinskog rata prije više od četiri godine.

U februaru je Ukrajina saopštila da je usvojila rezoluciju o uvođenju bijele liste za Starlink terminale, nakon čega bi samo verificirani i registrovani terminali mogli raditi u Ukrajini.

"Sve ostalo će biti isključeno", izjavio je tadašnji ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov, napominjući da je inicijativa, koja će se provesti u koordinaciji sa SpaceX-om, pokrenuta kao reakcija na rusku upotrebu Starlinka.

Kasnije tog mjeseca, visoki ruski vojni zvaničnik potvrdio je da su Starlink terminali onemogućeni tokom protekle dvije sedmice, iako to nije utjecalo na intenzitet i efikasnost njihovih operacija s dronovima.

Zelenski je tokom vikenda izjavio za ukrajinske medije da je zamolio američkog predsjednika Donalda Trumpa da pomogne u dobijanju dozvole od Muska za korištenje Starlinka iznad Rusije u svrhu odbrane njegove zemlje.

Pozivajući se na ukrajinskog predsjednika, javni emiter Suspilne izvijestio je da je Musk rekao kako bi to mogla biti velika eskalacija. Međutim, prenesene su riječi Zelenskog da su pregovori o ovom pitanju u toku.