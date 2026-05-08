Zelenski: Kijev očekuje posjetu Trumpovih izaslanika "na prelazu iz proljeća u ljeto" Ukrajinski predsjednik je pregovore u Miamiju nazvao "suštinskim"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak da Kijev očekuje posjetu specijalnih izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa "na prelazu iz proljeća u ljeto", javlja Anadolu.

Zelenski je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, rekao da je glavni pregovarač Ukrajine Rustem Umerov održao "suštinske" razgovore u Miamiju.

"Nadamo se da ćemo ovaj put moći realizovati ono što je planirano i oživjeti diplomatiju", napisao je Zelenski nakon što je primio brifing od Umerova, koji je također sekretar ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu.

Rekao je da su tokom razgovora razmatrana humanitarna pitanja, uključujući nastavak razmjene ratnih zarobljenika.

"Usavršavamo detalje aranžmana koji mogu garantovati sigurnost", rekao je Zelenski.

"Važno je da postoji konstruktivan pristup i da se moramo kretati ka miru jačanjem Ukrajine i naših bilateralnih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama", dodao je.

Zvaničnik Bijele kuće potvrdio je u srijedu za Anadolu da će se Umerov ove sedmice na Floridi sastati sa američkim izaslanikom Steveom Witkoffom.

U četvrtak je Zelenski potvrdio da će glavni pregovarač Ukrajine razgovarati s američkim izaslanicima u Miamiju.

U drugoj izjavi na američkoj društvenoj mreži X, Zelenski je rekao da ga je Umerov informisao o planiranim razgovorima i da su definirali ključne zadatke, uključujući humanitarna pitanja, oživljavanje mirovnih pregovora i bilateralnu saradnju.

Sastanak između Witkoffa i Umerova dolazi usred usporavanja pregovora između Kijeva i Moskve, budući da je rat između Rusije i Ukrajine posljednjih mjeseci dobio manje međunarodne pažnje nakon američko-izraelskog rata protiv Irana.