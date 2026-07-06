Zelenski kaže da Ukrajina očekuje da NATO samit u Ankari neće biti „puka formalnost” Ukrajinski predsjednik poziva na jaču podršku protivzračnoj odbrani nakon smrtonosnog ruskog napada na Kijev

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da njegova zemlja očekuje da predstojeći NATO samit u glavnom gradu Turske, Ankari, neće biti „prazna formalnost”.

U večernjem video obraćanju, Zelenski je govorio o ruskim napadima na Kijev i okolnu regiju prethodne noći. Rekao je da su stope presretanja dronova i krstarećih raketa u Ukrajini visoke, ali da proizvodnja protivbalističkih kapaciteta „još nije povećana na nivo” koji je potreban.

„Odavno tvrdimo da smo sposobni sami proizvoditi takvo odbrambeno oružje. Kada bi Ukrajini bile odobrene američke licence za proizvodnju Patriota, naša vlastita proizvodnja bila bi dovoljna kako za zaštitu Ukrajine, tako i za pomoć partnerima kojima je to potrebno”, rekao je Zelenski.

Zelenski je naveo da je u najnovijem ruskom napadu tokom noći poginulo 22 ljudi, a gotovo 90 ih je povrijeđeno, dodajući da je od ministra unutrašnjih poslova Ihora Klymenka dobijao informacije o spasilačkim naporima „svakih pola sata” tokom noći.

„Uveliko očekujemo da samit koji se sada održava u Ankari — samit najjačih euroatlantskih država — neće postati prazna formalnost. I da će naša zaštita života, naša sigurnosna saradnja i odbrambene sposobnosti ovdje u Evropi i s Amerikom biti ojačane kroz zajednički rad i zajedničke odluke”, dodao je Zelenski.

„Potrebne su odluke”, rekao je Zelenski, zahvalivši liderima koji su osudili noćni napad.

Ranije u ponedjeljak pozvao je SAD i evropske zemlje da izađu sa NATO samita 2026. godine sa „snažnim odlukama” u podršci protivzračnoj odbrani Ukrajine i zaštiti civila.

Šefovi država i vlada NATO-a sastaju se u Ankari 7. i 8. jula na samitu Alijanse za 2026. godinu, čiji je domaćin Turska. Očekuje se da će Zelenski učestvovati u događajima samita, uključujući zajedničko pojavljivanje s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom i sastanak Vijeća NATO–Ukrajina.