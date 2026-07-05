U Tel Avivu odluku obrazložili poboljšanjem bilateralnih odnosa nakon formiranja nove slovenske vlade, a Janša je označen kao "prijatelj Izraela"

Zaokret Janšine vlade: Izrael prvi put imenovao rezidentnu ambasadoricu u Sloveniji U Tel Avivu odluku obrazložili poboljšanjem bilateralnih odnosa nakon formiranja nove slovenske vlade, a Janša je označen kao "prijatelj Izraela"

Izraelska vlada imenovala je Ruth Cohen-Dar za prvu rezidentnu ambasadoricu Izraela u Sloveniji, uz obrazloženje da je odluka donesena zbog poboljšanja odnosa između dvije zemlje nakon stupanja na dužnost nove slovenske vlade.

Izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je otvaranje ambasade uslijedilo nakon višegodišnjeg pogoršanja odnosa sa Slovenijom te nakon formiranja nove vlade premijera Janeza Janše, kojeg je opisalo kao "prijatelja Izraela".

Odluka dolazi nakon niza poteza kojima je nova slovenska vlada promijenila politiku prethodne administracije prema Izraelu. Među ostalim, ukinuta je odluka o zabrani izvoza i tranzita vojnog naoružanja i vojne opreme iz ili preko Slovenije u Izrael, kao i uvoza iz te zemlje.

Novoimenovana ambasadorica Ruth Cohen-Dar prošle sedmice boravila je u posjeti slovenskom parlamentu, gdje se sastala s predsjednikom Državnog zbora Zoranom Stevanovićem te predsjednicima parlamentarnih odbora za odbranu i vanjsku politiku Srečkom Ocvirkom i Francom Breznikom.

Tokom njene posjete ispred zgrade parlamenta održan je propalestinski protest na kojem su demonstranti osudili izraelske vojne akcije nad Palestincima u Pojasu Gaze i na okupiranoj Zapadnoj obali.

Premijer Janša je u nedavno objavljenom intervjuu za izraelski list "Israel Hayom" najavio i mogućnost preseljenja slovenske ambasade iz Tel Aviva u Jerusalem, kao i zamrzavanje priznanja Palestine.

Prema slovenskim procedurama, eventualno preseljenje ambasade u Jerusalem trebalo bi odobriti i predsjednica države.