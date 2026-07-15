Zamjenica generalnog sekretara NATO-a: Samit u Ankari potvrdio važnost transatlantske odbrambene saradnje Radmila Šekerinska opisuje samit kao transformativni i ogroman uspjeh

Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska izjavila je u srijedu da je prošlosedmični samit NATO-a u Ankari pokazao vrijednost transatlantske odbrambene industrijske saradnje, ističući zajedničke projekte u koje su uključene turske, evropske i sjevernoameričke kompanije kao ključne za jačanje sigurnosti saveza, javlja Anadolu.

Obraćajući se članovima Odbora za sigurnost i odbranu Evropskog parlamenta (SEDE) i delegaciji za odnose s NATO-om, Šekerinska je rekla da bi bliža industrijska saradnja ojačala i evropski odbrambeni sektor i širu evroatlantsku odbrambenu industrijsku bazu.

"Kapacitet industrijske proizvodnje nije zadovoljavajući ni u Evropi, ni u SAD-u, ni u Kanadi", rekla je Šekerinska, dodajući da je bliža saradnja u cijelom savezu neophodna za ispunjavanje zahtjeva NATO-a za sposobnostima.

"Mislim da smo u Ankari zaista svjedoci vrijednosti snažne industrijske saradnje, koja će biti transatlantske i koja će ojačati evropsku odbrambenu industriju, ali i našu evroatlantsku industriju mnogo jačom", dodala je, ukazujući na uspješne projekte u kojima učestvuju kompanije iz EU koje rade zajedno sa firmama iz Norveške, Velike Britanije, Turske, SAD-a i Kanade.

Prema riječima Šekerinske, Forum odbrambene industrije NATO-a, održan uz samit, pokazao je koliko su transatlantski lanci snabdijevanja u oblasti odbrane postali integrisani.

Dok se neke kompanije smatraju evropskim ili američkim, rekla je, mnogi projekti predstavljeni u Ankari oslanjaju se na duboko povezane lance snabdijevanja koji se protežu s obje strane Atlantika.

"Ovo zaista snažno govori u prilog transatlantske industrijske revolucije, tako da nam treba manje barijera, a ne više", rekla je.

Opisujući samit u Ankari kao "transformativni i ogroman uspjeh", Šekerinska je rekla da su saveznici pokazali da obaveze date na prošlogodišnjem samitu NATO-a u Hagu pretvaraju u konkretne akcije.

Povećana potrošnja, rekla je, odražava snažniji evropski doprinos unutar NATO-a i podržava viziju saveza o "jačoj Evropi u jačem NATO-u".

Rekla je da su evropski saveznici pozitivno odgovorili na američke pozive za veću podjelu tereta, dodajući da se povećana potrošnja na odbranu sada mora prevesti u konkretne vojne sposobnosti kroz jaču industrijsku proizvodnju.