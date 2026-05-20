Zamjenica šefa NATO-a pohvalila investicije Turske u odbranu, naglasila potrebu za jačom odvraćajućom snagom Šekerinska nazvala Tursku neprocjenjivim saveznikom dok NATO pojačava odbrambena ulaganja i jača kapacitete

Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska u srijedu je istakla potrebu za jačom vojnom odvraćajućom snagom kako bi se osigurala budućnost saveza, istovremeno pohvalivši rastuće investicije Turske u odbranu.

Govoreći na panelu pod nazivom "Prihvatanje promjena, osiguravanje sutrašnjice: Turska i NATO u promjenjivom sigurnosnom okruženju", koji je organizirala Direkcija za komunikacije Republike Turske u Briselu, Šekerinska je rekla da očuvanje sigurnosti u okviru saveza zahtijeva dugoročne obaveze i povećane odbrambene kapacitete.

"Jasno je da nema prečica. Kako bismo nastavili štititi naš savez, potrebna nam je snažna vojna odvraćajuća snaga, potrebna nam je snažna odbrambena pozicija", rekla je.

Naglasila je da je veća potrošnja na odbranu ključna ne samo sada, nego i u godinama koje dolaze, dodajući da su jače vojne sposobnosti najefikasnije sredstvo za sprečavanje sukoba.

"Planirana povećanja potrošnje Turske su impresivna i jasno pokazuju vašu posvećenost ne samo savezu nego i sigurnosti", rekla je.

Podsjetila je da Turska već dugo premašuje NATO-ov cilj od dva posto BDP-a za odbranu, čak i u periodima kada mnoge članice nisu ispunjavale taj prag.

"Uvijek naglašavamo da je Turska neprocjenjiv saveznik već gotovo 75 godina, doprinoseći na mnogo načina našoj zajedničkoj sigurnosti, uključujući more, kopno i zrak. Ima drugu najveću vojsku u NATO-u", rekla je Šekerinska.

Dodala je da Ankara ostaje posvećena daljim povećanjima u skladu s širim ciljevima potrošnje NATO saveznika.

"Ovo je ključni samit na kojem ćemo pokazati da provodimo odluke koje smo donijeli u Hagu prošle godine. Moramo pokazati da više trošimo ili ulažemo u odbranu", rekla je.

Pozivajući na jači savez zasnovan na transatlantskoj saradnji, Šekerinska je rekla da se NATO suočava s stvarnim i dugotrajnim opasnostima, navodeći prijetnje od Arktika do Mediterana i regije Crnog mora.

Ukazala je na raketne i napade dronovima, sajber prijetnje, nestabilnost u južnom susjedstvu NATO-a i rastuće sigurnosne zabrinutosti povezane s vojnim razvojem globalnih rivala.

Šekerinska je također naglasila hitnost povećanja odbrambene industrijske proizvodnje, rekavši da saveznici NATO-a moraju ubrzati razvoj konkretnih kapaciteta i osigurati da odvraćanje ostane vjerodostojno.

Nakon njenog uvodnog govora, učesnici panela su istakli dugogodišnji doprinos Turske NATO-u i njenu ulogu u prilagođavanju saveza novim sigurnosnim izazovima.

Među govornicima su bili stalni predstavnik Turske pri NATO-u ambasador Basat Ozturk, Hulusi Akar, predsjednik Odbora za nacionalnu odbranu turskog parlamenta i bivši ministar odbrane, kao i vršitelj dužnosti pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za operacije Burcu San te general-major belgijskog ratnog zrakoplovstva Harold Van Pee, direktor za strategiju u belgijskom Ministarstvu odbrane.