Washington Post: Trump suočio Hegsetha s nestašicom američke municije tokom rata s Iranom Američki predsjednik navodno tražio objašnjenje zbog smanjenih zaliha municije koje ograničavaju vojne opcije protiv Irana

Američki predsjednik Donald Trump prošle sedmice je tokom sjednice Kabineta u Camp Davidu, u saveznoj državi Maryland, suočio ministra odbrane Petea Hegsetha s ozbiljnom nestašicom municije koja je ograničila vojne opcije Sjedinjenih Američkih Država prema Iranu, objavili su u srijedu američki mediji.

List "Washington Post", pozivajući se na dva izvora upoznata s razgovorom, naveo je da je Trump zatražio objašnjenje nakon što je saznao da nestašica ključnog naoružanja, uključujući navođene projektile dugog dometa i presretačke projektile za protivzračnu odbranu, nije otklonjena, iako je smatrao da je taj problem riješen.

Prema pisanju lista, upravo su smanjene zalihe municije bile jedan od razloga zbog kojih je Trump posljednjih dana odustao od pokretanja dodatnih velikih vojnih udara na Iran.

U izvještaju se također navodi da je za proizvodnju raketa sistema Patriot potrebno i do dvije godine, uprkos novim sporazumima o povećanju proizvodnje.

Prema istim izvorima, Hegseth se tokom sastanka branio od kritika te za nestašicu municije optužio zamjenika ministra odbrane Stephena Feinberga, navodeći da nije osigurao da Trump bude u potpunosti informiran o stvarnom stanju američkih zaliha.

Bijela kuća odbacila je navode iz izvještaja, a glasnogovornica Karoline Leavitt ocijenila ih apsolutno lažnim, ističući da predsjednik Trump ima potpuno povjerenje u ministra Hegsetha.

Tvrdnje je odbacio i Pentagon. Glavni glasnogovornik Sean Parnell izjavio je da Hegseth nije nikoga doveo u zabludu u vezi sa stanjem američkih zaliha municije, nazvavši optužbe izmišljenim.