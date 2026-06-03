Poseban akcenat tokom razgovora bio na jačanju privrednih veza, povećanju trgovinske razmjene i podsticanju novih investicionih inicijativa, poručio predsjednik Srbije

Vučić: Značajan prostor za proširenje saradnje Srbije i Uzbekistana Poseban akcenat tokom razgovora bio na jačanju privrednih veza, povećanju trgovinske razmjene i podsticanju novih investicionih inicijativa, poručio predsjednik Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o unapređenju odnosa Srbije i Uzbekistana, istaknuvši da postoji značajan prostor za proširenje saradnje i stvaranje novih prilika za privredni rast.



Vučić je na instagram nalogu "buducnostsrbijeav" napisao da je poseban akcenat tokom razgovora bio na jačanju privrednih veza, povećanju trgovinske razmjene i poticanju novih investicionih inicijativa.



"Razmotrili smo mogućnosti za intenzivnije povezivanje naših kompanija i institucija, kao i pokretanje zajedničkih projekata u oblastima poljoprivrede, energetike, saobraćaja, infrastrukture, informacionih tehnologija i digitalne transformacije. Saglasili smo se da postoji značajan prostor za proširenje saradnje i stvaranje novih prilika za privredni rast", kazao je.



Dodao je da je tokom razgovora pažnja posvećena i unapređenju kontakata između poslovnih zajednica, naučnih i obrazovnih ustanova, kao i razvoju saradnje u oblastima inovacija, turizma i kulture.



Poručio je da je sa Narbajevom razgovarao i o ulozi parlamentarnih institucija u jačanju međudržavnih odnosa.



"Razmenili smo mišljenja i o ulozi parlamentarnih institucija u jačanju međudržavnih odnosa uz ocenu da otvoren politički dijalog predstavlja važan oslonac za realizaciju zajedničkih inicijativa i dugoročnih razvojnih ciljeva", rekao je Vučić.



Istakao je da mu je Narbajeva prenijela pozdrave predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva uz potvrdu obostrane spremnosti za dalje jačanje prijateljskih i partnerskih odnosa. Vučić je najavio da će uskoro u Beogradu ugostiti uzbekistanskog predsjednika.

