Na konferenciji za novinare sa švicarskim predsjednikom Parmelanom, predsjednik Srbije, uz ostalo, kazao kako njegova zemlja pokušava završiti sporazume o slobodnoj trgovini s Ukrajinom i još nekima

Vučić: Za manje od mjesec trebalo bi da bude završen sporazum o kupoprodaji ruskog udjela u NIS-u Na konferenciji za novinare sa švicarskim predsjednikom Parmelanom, predsjednik Srbije, uz ostalo, kazao kako njegova zemlja pokušava završiti sporazume o slobodnoj trgovini s Ukrajinom i još nekima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je u utorak kako bi za nešto manje od mjesec dana trebalo da bude zaključen sporazum o kupoprodaji ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), dodavši kako je sprečavanje rasta cijena naftnih derivata veliki problem za Srbiju čija vlada je već odustala od 25 posto prihoda od akcize u cilju stabilizacije tržišta, prenosi Anadolu.

"Možete da mislite naše probleme, nama i dalje traju sankcije, samo se ne primenjuju još mesec dana ili nešto manje od mesec dana, do kad bi trebalo konačno da se zaključi sporazum o kupoprodaji NIS-a", rekao je odgovarajući na pitanja novinara u zajedničkom obraćanju sa predsjednikom Švicarzke Gijem Parmelanom u Beogradu.

Primijetivši kako je cijena nafte na svjetskom tržištu otišla na više od 111 dolara za barel, Vučić je dodao: "Koja god poruka da se pojavi iz Bele kuće i Teherana, iz celog regiona, samo povećava cenu nafte."

"Svaki put kad probaju da umire cenu nafte, ona ode gore. I sada vam kažem, ja ne znam više šta da radimo, mi smo već odustali 25 odsto od akcize. Već imate šest zemalja od osam u regionu gde imaju višu cenu goriva. Ne znam šta više da radimo, da odustajemo od svih prihoda za državu, mi se nalazimo u velikom problemu", kazao je Vučić.

U obraćanju je kazao kako Srbija pokušava da završi sa "Ukrajinom i sa još nekima" ugovore o slobodnoj trgovini ili neke posebne barter aranžmane oko đubriva.

"Pokušavamo da dovučemo za naše poljoprivrednike đubrivo, ali mnogo, mnogo problema, ali o tome ću neki drugi put da pričam. Švajcarska ih sigurno manje oseća, oni su mnogo jača, mnogo stabilnija finansijski zemlja od nas. Mi nemamo problema sa javnim dugom, ali i mi koji smo pravili buffere i koji uzimamo pare na finansijskom tržištu pod povoljnim uslovima, nemamo problem sa tim, dakle, i neće nam nikada preći javni dug, ne 60, nego 50 odsto u odnosu na BDP, opet imamo probleme. I plašim se da ćemo tek da ih imamo", dodao je Vučić.

Naglasio je kako će Srbija, uprkos svemu, nastojati da zadrži inflaciju ispod tri posto.

Predsjednik Švicarske Gi Parmelan, odgovarajući na novinarsko pitanje, ponudio je posredovanje između Srbije i Kosova, rekavši kako njegova zemlja ima veliko iskustvo u posredovanju i spremna je da ga stavi na raspolaganje i drugim zemljama, ali da se to uvijek radi na zahtjev zemalja i diskretno.

"Švicarska ima veliko iskustvo u posredovanju, tako da smo uvijek spremni da to naše iskustvo stavimo na raspolaganje kad ima poteškoća ili sukoba u nekim zemljama i da pokušamo sve da dovedemo za jedan sto, tako da smo vam na raspolaganju, ako je to vaša želja."

Parmelan je kazao da je tokom razgovora potvrdio učešće Švicarske na izložbi EXPO 2027 u Beogradu.

"Danas popodne ćemo govoriti o programu saradnje između 2026. i 2029. godine o demokratiji, o održivom urbanom razvoju, o ekološkim promjenama i svakako ćemo doprinijeti i inkluzivnim promjenama i pristupanju Srbije Evropskoj uniji", rekao je Parmelan istaknuvši da će njegova zemlja uvijek biti na raspolaganju Srbiji da pomogne u razvijanju dualnog obrazovanja.

Predsjednik Švicarske Gi Parmelan doputovao je u utorak u dvodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji, gdje ga je u Beogradu na svečanom prijemu dočekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić i Parmelan održali su sastanak, a potom je održan i plenarni sastanak članova delegacija dvije zemlje. Dvojica predsjednika prisustvovali su potpisivanju sporazuma o švicarko-srbijanskom programu inovacija.

Švicarske federalne vlasti (EAER) saopćile su ranije da će tokom posjete Parmelana biti obilježena i 110. godišnjica odnosa dvije zemlje.