- Predsjednik Srbije Vučić je nakon susreta objavio da je s Babišem razgovarao o odnosima dvije zemlje i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje

Vučić ugostio Babiša u Beogradu, razgovarali o jačanju saradnje Srbije i Češke - Predsjednik Srbije Vučić je nakon susreta objavio da je s Babišem razgovarao o odnosima dvije zemlje i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je večeru u čast premijera Češke Andreja Babiša, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Srbiji.

Vučić je nakon susreta objavio da je s Babišem razgovarao o odnosima dvije zemlje i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje.

„Drago mi je što sam sa Andrejem Babišem prve večeri njegove posjete Srbiji imao priliku da u prijatnom razgovoru razmijenim mišljenja o odnosima naših zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje“, naveo je Vučić na Instagramu.

Istakao je da Srbija i Češka njeguju tradicionalno dobre odnose zasnovane na međusobnom poštovanju i razumijevanju, izrazivši očekivanje da će zvanični razgovori dodatno ojačati saradnju dvije zemlje.

„Vjerujem da će sutrašnji zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajednički rad u oblastima od obostranog interesa“, poručio je Vučić.

On je objavio i snimak radne večere, navodeći da su, osim domaće trpeze, važniji bili otvoren razgovor i želja za nastavkom saradnje Srbije i Češke.

Babiš je ranije u srijedu doputovao u Beograd, gdje ga je na Aerodromu „Nikola Tesla“ dočekala potpredsjednica Vlade Srbije i ministrica privrede Andrijana Mesarović.

Tokom posjete predviđeni su sastanci Babiša i Vučića, kao i poslovni forum posvećen unapređenju ekonomskih odnosa dvije zemlje.