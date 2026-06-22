Vučić u telefonskom razgovoru s iranskim predsjednikom poručio da Srbija pozdravlja prekid oružanih dejstava

Senita Sehercehajic
22. juni 2026.•Ažuriranje: 22. juni 2026.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u ponedjeljak telefonom s iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom i tom prilikom poručio da Srbija pozdravlja prekid oružanih dejstava i hrabre političke odluke koje vode smirivanju tenzija, dijalogu i trajnom miru, kao i nastavku razgovora i saradnje.
Vučić je u objavi na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav" naveo da su razmijenili mišljenja i o drugim aktuelnim regionalnim i globalnim temama, kao i o značaju očuvanja mira, stabilnosti i međunarodne bezbjednosti u vremenu velikih geopolitičkih izazova.
Razgovor s iranskim predsjednikom Vučić je ocijenio kao "dobar i otvoren".
Naveo je kako je "istakao da Srbija pozdravlja prekid oružanih dejstava i hrabre političke odluke koje vode smirivanju tenzija, dijalogu i trajnom miru, kao i nastavku razgovora i saradnje".
Vučić je naglasio i značaj obnove pogođenih područja i povratka ekonomskog razvoja u središte političkih i društvenih prioriteta, jer su upravo stabilnost, ekonomski napredak i međusobno povezivanje država najčvršći temelji mira, kako za Bliski istok, tako i za širu međunarodnu zajednicu, naveo je.
"Srbija će nastaviti da podržava svaki odgovoran napor ka pravednijem, bezbednijem i mirnijem svetu, uverena da se trajna rešenja grade dijalogom, uzajamnim uvažavanjem i kompromisom", rekao je Vučić.