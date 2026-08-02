Govoreći tokom posjete manastiru Rmanj u Martin Brodu, Vučić je rekao da bi stopa rasta veća od 4,2 ili 4,3 posto u narednom periodu omogućila „značajno ozbiljniju pomoć“ Srbima u regionu.

Vučić u BiH: Za pomoć Srbima u RS uloženo 142 miliona eura, slijedi još veća podrška Govoreći tokom posjete manastiru Rmanj u Martin Brodu, Vučić je rekao da bi stopa rasta veća od 4,2 ili 4,3 posto u narednom periodu omogućila „značajno ozbiljniju pomoć“ Srbima u regionu.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da je Srbija do sada uložila 142 miliona eura u projekte podrške Srbima u Bosni i Hercegovini, posebno u entitetu Republici Srpskoj, te najavio mogućnost dodatne pomoći "ukoliko ekonomski rast Srbije ostane snažan."

Govoreći tokom posjete manastiru Rmanj u Martin Brodu, Vučić je rekao da bi stopa rasta veća od 4,2 ili 4,3 posto u narednom periodu omogućila „značajno ozbiljniju pomoć“ Srbima u regionu.

„Ako nam stopa rasta bude takva, računajte na još veću podršku Srbije“, rekao je Vučić, dodajući da bi to otvorilo dodatni fiskalni prostor za ulaganja, posebno u nerazvijene općine u entitetima Republici Srpskoj i Federaciji BiH.



Vučić je naglasio da je cilj ulaganja poboljšanje životnog standarda, uključujući izgradnju puteva, vodovodne mreže i drugih ključnih infrastrukturnih projekata.

Tokom posjete, razgovarao je s episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem i zvaničnicima iz RS o položaju Srba u zapadnim dijelovima BiH, ističući važnost očuvanja zajednice i podrške povratničkim sredinama.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je fokus trenutno na jačanju lokalnih zajednica u kojima žive Srbi, posebno u područjima koja su administrativno reorganizovana i suočena s demografskim izazovima.

Episkop Sergije istakao je da je podrška Srbije bila ključna za obnovu manastira Rmanj i naglasio značaj Srpske pravoslavne crkve u očuvanju identiteta i opstanka srpskog naroda u Krajini.

Vučić je također poručio da će Srbija nastaviti ulaganja u projekte od značaja za lokalno stanovništvo, uključujući podršku zapošljavanju i očuvanju ekonomskih aktivnosti u manje razvijenim sredinama.

Manastir Rmanj, koji se nalazi na sjeverozapadu BiH obnovljen je uz podršku Srbije i ponovo osveštan 2024. godine.