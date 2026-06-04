Predsjednik Srbije je ranije izjavio da će prisustvovati skupu uprkos upozorenju Bezbjednosno-informativne agencije (BIA) o mogućem sigurnosnom riziku,

Vučić stigao u Tivat: Srbija ima velika očekivanja od Samita EU – Zapadni Balkan Predsjednik Srbije je ranije izjavio da će prisustvovati skupu uprkos upozorenju Bezbjednosno-informativne agencije (BIA) o mogućem sigurnosnom riziku,

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u četvrtak Tivat, gdje će danas i sutra učestvovati na Samitu Evropska unija – Zapadni Balkan.

Tokom samita, Vučić će učestvovati na zajedničkom sastanku s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog vijeća Antoniom Costom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom.

Planirani su i bilateralni susreti s premijerom Grčke Kyriakosom Mitsotakisom, premijerom Slovačke Robertom Ficom, kancelarom Austrije Christianom Stockerom, premijerom Irske Micheálom Martinom, kao i s drugim učesnicima samita.

Vučić je ranije izjavio da će prisustvovati skupu uprkos upozorenju Bezbjednosno-informativne agencije (BIA) o mogućem sigurnosnom riziku, naglašavajući da je važno da predstavlja Srbiju.

Dodao je da Srbija ima velika očekivanja od samita u Tivtu, posebno u pogledu moguće promjene metodologije pristupanja Evropskoj uniji i ubrzanja pregovora.

Samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana održava se pod sloganom „Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana“, a glavna tema bit će proširenje EU.

Skupom predsjedava predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa, dok je domaćin predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Očekuje se da će lideri razgovarati o procesu proširenja, Planu rasta za Zapadni Balkan, kao i o jačanju saradnje u oblasti vanjske, sigurnosne i odbrambene politike u kontekstu složenih geopolitičkih izazova.