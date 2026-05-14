Vučić: Srbija u fazi najbržeg razvoja u istoriji

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak kako izložba EXPO 2027, koja će biti održana u Beogradu, predstavlja istoriju i znači budućnost, dodavši kako je Srbija ušla u fazu najbržeg razvoja istoriji, javlja Anadolu.



"Za nas je EXPO i Čačak-Kraljevo i Kuzmin-Sremska Rača i Sombor-Kikinda i sve u Beogradu što radimo i gradimo, i otvaranje bolnice u Prokuplju i mnoge druge stvari. Ušli smo u tu fazu najbržeg razvoja Srbije u njenoj istoriji."



Izrazio je uvjerenje da će Srbija "izdržati" taj tempo a da pritom njen javni dug neće ići iznad 45 posto.



"Što znači da ćemo biti uvek nisko zadužena zemlja, i da nećemo ostavljati bilo kakve probleme budućim generacijama. Mnogo sam srećan jer ovo predstavlja istoriju i znači budućnost za našu decu i za one koji dolaze", rekao je Vučić prilikom obilaska gradilišta EXPO-a u Surčinu kraj Beograda.



Naglasio je da je potrebno uložiti još mnogo truda i rada treba u izgradnju objekata za međunarodnu specijalizovanu izložbu EXPO 2027 i dodao da je svjestan da će biti još mnogo problema kada je riječ o realizaciji projekata.



"Sve možemo da završimo ogromnim naporima i ujedinjeni kao ljudi, kao narod i da ispunimo neverovatno visoke ciljeve. I ponosan sam i na ovaj nacionalni paviljon, na to što izgleda potpuno drugačije, što će da bude kruna EXPO-a", rekao je Vučić.



"Ceo svet će biti ovde 2027. godine i Beograd će postati svet", poručio je Vučić.



Specijalizovana izložba EXPO 2027 bit će održana od 15. maja do 15. augusta 2027. godine u Beogradu, o temi “Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“.

