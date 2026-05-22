Vučić: Srbija razumije Trumpovu viziju, odnosi sa SAD mogu doprinijeti stabilnosti Evrope Predsjednik Srbije ocijenio je da bi posjeta Donalda Trumpa Beogradu bila dočekana izuzetno masovno

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija razumije viziju američkog predsjednika Donalda Trumpa i da bi jačanje odnosa između Beograda i Washingtona moglo doprinijeti stabilnosti Evrope.

U autorskom tekstu za američki medij Fox News, Vučić je naveo da Srbija poštuje snagu Sjedinjenih Američkih Država i vidi potencijal za unapređenje partnerstva, uprkos historijskim tenzijama između dvije zemlje.

"Naša vrata su otvorena, naša ekonomija je spremna i temelji za istinsko partnerstvo su već postavljeni", napisao je Vučić, dodajući da dio evropskih političkih krugova sa rezervom posmatra Trumpovu politiku „Amerika na prvom mjestu“.

On je istakao da je Srbija, i pored naslijeđa NATO bombardovanja 1999. godine, u posljednjim godinama razvila veći stepen povjerenja prema SAD-u, navodeći da je riječ o rijetkom primjeru rasta proameričkog raspoloženja u Evropi.

Vučić je rekao da je njegov lični stav o Trumpu formiran tokom njegovog prvog mandata, ocjenjujući da je američki predsjednik pokazao spremnost da sasluša stavove Srbije bez predrasuda.

Govoreći o međunarodnim odnosima, predsjednik Srbije je naglasio da manje države često imaju osjećaj da nisu dovoljno uvažene, te da je drugačiji pristup Washingtona važan za izgradnju povjerenja.

Dodao je da Srbija ostaje posvećena članstvu u Evropskoj uniji, ali da ne vidi tu ambiciju kao suprotnu razvoju bliskih odnosa sa SAD-om.

"Vjerujemo da put ka Briselu ne zahtijeva udaljavanje od Washingtona", naveo je Vučić, ističući da bi jači odnosi sa SAD-om mogli biti prednost za stabilnost i razvoj Evrope.

Vučić je također ukazao na ekonomski potencijal Srbije, navodeći rast bruto domaćeg proizvoda, razvoj tehnološkog sektora i značaj prirodnih resursa, uključujući nalazišta litijuma.

Istakao je da Srbija ulaže u napredne tehnologije i infrastrukturu, te da želi privući partnere koji cijene efikasnost i dugoročne rezultate.

Predsjednik Srbije je zaključio da je vrijeme da se odnosi između SAD-a i regiona posmatraju kroz savremenu perspektivu, a ne kroz prizmu sukoba iz 1990-ih, naglašavajući da Srbija želi biti faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu.