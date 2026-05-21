Vučić: Srbija i Ukrajina imaju prostor za jačanje saradnje i ekonomsko povezivanje

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa ukrajinskim potpredsjednikom Vlade za evropske i evroatlantske integracije Tarasom Kačkom da su razgovarali o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskom putu i jačanju ekonomske saradnje, uz ocjenu da Srbija i Ukrajina imaju značajan prostor za dalje partnerstvo, javlja Anadolu.

"Otvoren i sadržajan razgovor sa potpredsjednikom Vlade Ukrajine o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskom putu naših zemalja i daljem razvoju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa", objavio je Vučić na društvenoj mreži Instagram poslije sastanka.

Poseban akcenat, istakao je, stavili su na teme poput jačanja ekonomske saradnje, nastavka pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini, kao i mogućnostima za dodatno povećanje robne razmjene, investicija i saradnje u oblastima trgovine, energetike i infrastrukture.

Predsjednik Srbije je naveo da su se saglasili da Srbija i Ukrajina imaju prostor da značajno prošire partnerstvo, naročito kroz konkretnije povezivanje privreda i bolju iskorištenost postojećih potencijala.

"Tokom sastanka smo razmijenili mišljenja i o evropskim integracijama, imajući u vidu da je evropski put strateško opredjeljenje Srbije i važan okvir za reforme, stabilnost i razvoj. Memorandum o razumijevanju u oblasti evropskih integracija predstavlja dodatni korak ka razmjeni iskustava i snažnijoj institucionalnoj saradnji", rekao je Vučić.

Kako je naveo, u oblasti energetike razgovarali su o regionalnoj energetskoj sigurnosti, diversifikaciji izvora i pravaca snabdijevanja, kao i o značaju Vertikalnog gasnog koridora za šire povezivanje našeg regiona sa evropskim energetskim tokovima.