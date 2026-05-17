Vučić: Srbija i Azerbejdžan mogli bi 2027. početi gradnju gasne elektrane kod Niša

Vesna Bešic
17 Maj 2026•Ažuriranje: 17 Maj 2026
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka s predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Aliyevim u Bakuu u nedjelju da su razgovori bili veoma korisni i plodonosni te da bi dvije zemlje mogle 2027. da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša, javlja Anadolu.
Projekat, u kojem bi Srbija i Azerbejdžan imali po 50 posto vlasništva, trebalo bi biti završen do 2030. godine.
"To je veliki projekat, veoma skup, i vjerujem da možemo da krenemo sa gradnjom te elektrane na gas 2027. pa da bude gotova do 2030.", rekao je Vučić obraćajući se na sastanku sa predstavnicima najvećih azerbejdžanskih kompanija u Bakuu.
Istakao je da je to samo dio saradnje i smatra da je potrebno da se poveća.
Vučić je podsjetio da treba da se potpiše ugovor između državne azerbejdžanske kompanije SOKAR i Srbijagasa.
"Radi se o izgradnji nove elektrane na gas u blizini Niša sa instaliranim kapacitetom od 500 MW. Imat ćemo zajedničku odgovornost i bit će to dva akcionara, dva udjela od po 50 posto, to znači da ćemo morati sa obje strane da vodimo računa o tom projektu sa velikom posvećenošću", rekao je predsjednik Srbije.
Dodao je da jedva čeka novi razgovor s Aliyevim, kao i njegovu narednu posjetu Beogradu.
Govoreći o ukupnim odnosima dvije zemlje, Vučić je istakao da postoje brojna područja za proširenje saradnje, naglasivši da nafta i gas nisu jedina polja zajedničkog interesa.
"Uveli smo direktne letove između Beograda i Bakua i popunjenost će biti veća od 80 posto, bilo je više od 90 posto za prvih nekoliko letova, što je jako dobro i dobra naznaka, i dobar rezultat za novo uspostavljenu liniju", rekao je Vučić.
Dodao je da postoje različite oblasti kojih se nisu dotakli do sada i smatra da kupovina "naše nafte i gasa nisu jedina polja saradnje."
"Ima tu još oblasti", dodao je Vučić.
Predsjednik Srbije je učestvovao i na poslovnom forumu, a prisustvovaće i Svjetskom urbanom forumu u Bakuu.