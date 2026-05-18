Vučić se u Bakuu sastao sa slovačkim potpredsjednikom vlade Tomašem Tarabom Predsjednik Srbije prisustvuje 13. Svjetskom urbanom forumu u glavnom gradu Azerbejdžana

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Bakuu s potpredsjednikom Vlade Slovačke Tomašem Tarabom na marginama 13. Svjetskog urbanog foruma.

Vučić je prethodno prisustvovao svečanom otvaranju 13. Svjetskog urbanog foruma koji se održava u Kongresnom centru u Baku.

Predsjednik Srbije izjavio je da s ponosom predstavlja Srbiju na jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana.

"Za našu zemlju od velikog je značaja da bude dio razgovora o savremenim rješenjima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja i pametnog urbanog razvoja, jer samo kroz ozbiljno planiranje i odgovornu politiku možemo nastaviti graditi modernu i uspješnu zemlju", naveo je Vučić na Instagramu.

Dodao je da će tokom foruma imati brojne susrete sa svjetskim zvaničnicima, predstavnicima međunarodnih organizacija i kompanija, s ciljem osiguravanja novih investicija, partnerstava i dodatnih prilika za napredak Srbije.

Ovogodišnji Svjetski urbani forum okupio je više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja, među kojima su šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva.