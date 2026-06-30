Predsjednik Srbije se u Beogradu sastao s prvim arapskim astronautom Sultanom bin Saifom Al Nejadijem, pohvalio saradnju sa UAE i poručio da Srbija želi razvijati svemirske programe uz njihovu podršku

Vučić se sastao sa ministrom omladine UAE Sultanom bin Saifom Al Nejadijem Predsjednik Srbije se u Beogradu sastao s prvim arapskim astronautom Sultanom bin Saifom Al Nejadijem, pohvalio saradnju sa UAE i poručio da Srbija želi razvijati svemirske programe uz njihovu podršku

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se utorak u Beogradu sa ministrom omladine i kulture Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Sultanom bin Saifom Al Nejadijem, prvim arapskim astronautom i istakao da će se Srbija ugledati i po tom pitanju na UAE, javlja Anadolu.



"Hvala vam na prijateljstvu. Morat ćemo i mi da se ugledamo na vas, da imamo i mi Srbe koji će da idu u svemir i da se šetaju po svemiru. Potrebne su nam godine za to, ali napredovat ćemo uz vašu pomoć i podršku", rekao je Vučić tokom razgovora sa Al Nejadijem u Predsjedništvu Srbije.



Vučić je poručio Al Nejadiju da se u Beogradu osjeća kao kod svoje kuće, a Al Nejadi je zahvalio Vučiću na gostoprimstvu i toplom dočeku.



"Bio sam sa ministrima omladine i kulture u Vladi Srbije i do sada je bilo nevjerovatno", rekao je Al Nejadi.



Vučić je zamolio ministra UAE-a da prenese srdačne pozdrave predsjedniku UAE šeiku Mohamedu bin Zajedu Al Nahjanu i da mu poruči da ga očekuje u Srbiji što je prije moguće.



Al Nejadi je rekao da će to učiniti i dodao da se situacija na Bliskom istoku smiruje. Sultan Al Nejadi je jedan od prva dva arapska astronauta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, zajedno sa Hazom Al Mansurijem.



Al Nejadi je ispisao historiju marta 2023. godine kada je postao prvi Arapin koji je služio na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS), tokom šestomjesečne misije kao dio Ekspedicije 69 i prvi arapski astronaut koji je izveo svemirsku šetnju 28. aprila 2023. godine.



Al Nejadi je tada, zajedno sa američkim kolegom Stivenom Bouenom, imao misiju dugu sedam sati i jedan minut u okviru održavanja Međunarodne svemirske stanice. U svemiru je ukupno proveo 185 dana, 22 sata i 43 minuta.

