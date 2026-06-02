Vučić sa zvaničnikom UAE-a: Jedan od najznačajnijih partera Srbije Predsjednik Srbije sa Sakrom Gobašem razgovarao o sveukupnim bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicija...

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Federalnog nacionalnog vijeća Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem i ukazao da su zajednički projekti dvije zemlje dali snažan impuls partnerstvu te da je UAE jedan od najvažnijih partnera Srbije u zaljevskoj regiji, prenosi Anadolu.



"Srdačan i sadržajan razgovor sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta UAE o sveukupnim bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicija, trgovinske razmene i zajedničkih projekata koji su prethodnih godina dali snažan impuls našem partnerstvu", izjavio je Vučić na Instagram profilu.



Istakao je i da su odnosi dviju zemalja najbolji dokaz koliko međusobno povjerenje, stabilnost i dugoročna vizija mogu da donesu konkretne rezultate.



Vučić je rekao i da je ponovio zahvalnost iskrenom i dokazanom prijatelju šeiku Mohamedu bin Zajedu.



"Kao jedan od najvećih globalnih lidera današnjice, pokazao je u svim teškim trenucima šta znači biti prijatelj i pouzdan partner na kojega smo mogli uvek da se oslonimo", dodao je.



Posebnu pažnju su posvetili aktuelnoj globalnoj i regionalnoj političkoj situaciji, prilikama na Bliskom istoku, kao i značaju očuvanja mira, stabilnosti, dijaloga i odgovornog pristupa u vremenima velikih izazova.



"Istakao sam da Srbija izuzetno ceni ulogu UAE- kao važnog i uticajnog aktera, posvećenog stabilnosti, razvoju i povezivanju. Razgovarali smo i o unapređenju parlamentarne saradnje, kao važnom delu ukupnih odnosa naših zemalja", istakao je Vučić.



Gobaš je dan ranije doputovao u zvaničnu višednevnu posjetu Srbiji tokom koje će se sastati i sa drugim državnim zvaničnicima, a u srijedu će se obratiti na posebnoj sjednici Skupštine Srbije.

