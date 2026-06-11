Predsjednik Srbije istakao je da se razgovaralo i o dinamici realizacije Reformske agende u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan

Vučić sa Kopmanom o napretku Srbije na evropskom putu Predsjednik Srbije istakao je da se razgovaralo i o dinamici realizacije Reformske agende u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u četvrtak u Beogradu sa direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susjedstvo Gertom Janom Kopmanom o daljem napretku Srbije u procesu evropskih integracija i ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa.

Vučić je naveo da je posebna pažnja tokom razgovora posvećena usklađivanju seta pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, kao i usvajanju preostalih zakona u skladu s preporukama ODIHR-a o unapređenju izbornog procesa, uključujući i formiranje Regulatornog tijela za elektronske medije (REM).

On je dodao da su razmijenjena mišljenja i o pitanjima zajedničke spoljne i sigurnosne politike Evropske unije, kao i o novim inicijativama usmjerenim na jačanje politike proširenja.

Vučić i Kopman prisustvovali su i sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije EU, na kojem je fokus bio na intenziviranju reformi u oblasti vladavine prava, posebno na ispunjavanju prelaznih mjerila u poglavljima 23 i 24, te provođenju preporuka iz godišnjeg izvještaja Evropske komisije.

Predsjednik Srbije istakao je da se razgovaralo i o dinamici realizacije Reformske agende u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan, kao i o aktivnostima potrebnim za unapređenje pregovaračkog procesa i pripremu preostalih klastera za otvaranje.