Ponosan sam što danas u Pekingu predstavljam Srbiju, rekao je Vučić o objavi na Instagramu, ističući da je velika čast biti gost kineskog predsjednika Xi Jinpinga

Vučić s Xijem u Pekingu: Posjeta Kini otvara nova vrata za investicije i jačanje saradnje Ponosan sam što danas u Pekingu predstavljam Srbiju, rekao je Vučić o objavi na Instagramu, ističući da je velika čast biti gost kineskog predsjednika Xi Jinpinga

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u ponedjeljak u Pekingu gdje se sastao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, da očekuje konkretne rezultate i nove investicije tokom svoje zvanične posjete Kini, naglašavajući značaj odnosa sa kineskim liderstvom.

Vučić, koji boravi u posjeti s delegacijom Srbije, zahvalio je na, kako je naveo, veličanstvenom dočeku i iskazanom poštovanju prema njegovoj zemlji.

„Ponosan sam što danas u Pekingu predstavljam Srbiju“, rekao je Vučić o objavi na Instagramu, ističući da je velika čast biti gost kineskog predsjednika Xi Jinpinga, kojeg je nazvao iskrenim prijateljem Srbije.

On je ocijenio da svečani doček u Velikoj dvorani naroda potvrđuje „čelično prijateljstvo“ između dvije zemlje, ali i predstavlja priliku za unapređenje saradnje u oblastima ekonomije, investicija, infrastrukture, tehnologije i nauke.

Vučić je izrazio uvjerenje da će posjeta rezultirati novim sporazumima i dodatnim jačanjem bilateralnih odnosa.

„Srbija, iako mala po veličini, može biti velika po ugledu, dosljednosti i prijateljima koje ima u svijetu“, naveo je Vučić.

Svečani doček upriličen je u Velikoj dvorani naroda u Pekingu, gdje su održani razgovori dvojice predsjednika o daljem razvoju saradnje između Srbije i Kine.