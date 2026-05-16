Vučić s Ursulom von der Leyen o reformama i evropskom putu Srbije Predsjednik Srbije poručio je da Beograd ostaje posvećen reformama u oblasti vladavine prava i usklađivanju sa evropskim standardima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom s predsjednicom Evropske komisije Ursula von der Leyen o nastavku reformskog procesa, evropskim integracijama Srbije i primjeni preporuka Venecijanske komisije, javlja Anadolu.

"Vrlo dobar i otvoren razgovor sa Ursulom von der Layen o nastavku reformskog procesa u Srbiji, sa posebnim osvrtom na primjenu preporuka Venecijanske komisije i dalje usklađivanje sa evropskim standardima", naveo je Vučić na mreži Instagram.

Kako je naveo, ponovio je da Srbija ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, unapređenju pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija i dosljednoj primjeni zakonskih rješenja u skladu sa preporukama.

"Istakao sam važnost podrške koju Ursula von der Layen pruža Srbiji u procesu evropskih integracija, kao i značaj nastavka bliske saradnje sa Evropskom komisijom u narednom periodu", naveo je Vučić.

Dodao je da su razmotrili i aktuelne političke i regionalne okolnosti, uz zajedničku ocjenu da su odgovoran pristup reformama, očuvanje stabilnosti i nastavak dijaloga od ključnog značaja za evropsku budućnost Srbije i regiona.