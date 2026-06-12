Srdačan i sadržajan razgovor o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima s kojima se suočavamo, naveo je predsjednik Srbije na Instagramu

Vučić s Gerapetritisom o jačanju odnosa Srbije i Grčke i evropskoj perspektivi Srdačan i sadržajan razgovor o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima s kojima se suočavamo, naveo je predsjednik Srbije na Instagramu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u petak u Beogradu s ministrom vanjskih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, s kojim je razgovarao o daljem jačanju bilateralnih odnosa, evropskoj perspektivi regiona te očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

„Srdačan i sadržajan razgovor o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima s kojima se suočavamo u složenim geopolitičkim okolnostima“, naveo je Vučić na Instagramu.

Dodao je da je posebna pažnja tokom razgovora posvećena unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicija i povezivanja dvije zemlje, uz ocjenu da postoje značajni potencijali za još snažnije strateško partnerstvo.

Vučić je istakao zahvalnost Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije i razumijevanju stavova Beograda u vezi s ključnim državnim i nacionalnim pitanjima.

„Izuzetno cijenimo principijelan i dosljedan odnos Grčke prema poštovanju međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije“, rekao je Vučić.

Naveo je da je susret nastavak otvorenog dijaloga nakon razgovora s premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisom na samitu u Tivtu, te još jedna potvrda bliskih i prijateljskih odnosa dvije zemlje.