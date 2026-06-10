Predsjednik Srbije najavio mogućnost kandidature za premijera i ostavku na funkciji predsjednika Srbije, poručivši da se unutar SNS-a već razmatraju naredni politički potezi i izborni planovi

Vučić: Razmišljam o kandidaturi za premijera, planiram da podnesem ostavku Predsjednik Srbije najavio mogućnost kandidature za premijera i ostavku na funkciji predsjednika Srbije, poručivši da se unutar SNS-a već razmatraju naredni politički potezi i izborni planovi

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu da razmišlja o kandidaturi za premijera kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsjednika Srbije, javlja Anadolu.

Na pitanje da li planira da podnese ostavku u naredna tri do četiri mjeseca, Vučić je za Radio Beograd 1 rekao da će to biti "možda i ranije".

"I pri tome neću da kažem narodu da sam skratio mandat, nego ću da kažem podnio sam ostavku", rekao je Vučić dodajući i da to neće biti iznenađenje za bilo koga.

Povodom kandidature za premijera, rekao je da u stranci svaki dan "razmišljaju o tome".

"Imamo sad važan sastanak, imat ćemo i poslije večeras u osam važan sastanak", rekao je Vučić.

Dodao je i da je počeo da pakuje knjige u Predsjedništvu.

Na pitanje da li SNS razmišlja o kandidatu za predsjednika za naredne predsjedničke izbore, Vučić je odgovorio da razmišljaju, ali da na skupu za Vidovdan još neće izaći s imenom kandidata.

"Bit će svakako pobjednički kandidat. Svakako neko i odgovorniji, usuđujem se da kažem i obrazovaniji, pošto imam određena lica u glavi, i energičniji i čovjek ko zna šta je država, nego što su njihova dvojica potencijalnih kandidata, Đokić i Bodiroga. Mnogo obrazovaniji, posebno od ovog jednog", rekao je Vučić.

Pozvao je građane da dođu na skup 27. juna jer će na njemu, kako je rekao, tamo govoriti o planovima, programima i paketima o kojima je pričao.

"Reći ćemo i kako će biti ime liste. Govorit ćemo i po kom principu će lista biti sastavljena. Dakle, mi ćemo imati veliki broj i studenata, mladih ljudi, energičnih ljudi, da pokažemo i tu promjenu krvnih zrnaca, dakle kao što rade najuspješnije i kompanije na svijetu. Mi ćemo da pravimo studentsku listu, ali ćemo da napravimo najozbiljniju listu, listu najodgovornijih ljudi, gdje će svakako biti i studenti, tako da ljudi, kad budu htjeli da glasaju za studente, da glasaju za našu listu", rekao je Vučić.