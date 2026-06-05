Vučić je imao sastanak sa premijerom Slovačke Robertom Ficom sa kojim je razgovarao o evropskoj budućnosti Srbije, dinamici i mogućnostima za ubrzanje procesa proširenja EU-a, regionalnim izazovima

Vučić prisistvao zajedničkom sastanku s Von der Leyen, Costom, Macronom i Merzom u Tivtu Vučić je imao sastanak sa premijerom Slovačke Robertom Ficom sa kojim je razgovarao o evropskoj budućnosti Srbije, dinamici i mogućnostima za ubrzanje procesa proširenja EU-a, regionalnim izazovima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u petak na marginama samita EU - Zapadni Balkan sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog vijeća Antoniom Costom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i kancelarom Njemačke Friedrich Merzom u okviru zajedničkog sastanka u Tivtu.



Prethodno, Vučić je imao sastanak sa premijerom Slovačke Robertom Ficom sa kojim je razgovarao o evropskoj budućnosti Srbije, dinamici i mogućnostima za ubrzanje procesa proširenja EU-a, regionalnim izazovima i daljem unapređenju saradnje dviju zemalja.



Vučić je ranije najavio kako će se tokom dana sastati s austrijskim kancelarom Christianom Stockerom, predsjednikom Vlade Irske Michaelom Martinom i drugim zvaničnicima, prenijela je agencija Tanjug.



Predsednik Vučić je u četvrtak doputovao u Tivat kako bi prisustvovao samitu Evropska unija - Zapadni Balkan. Prisustvovao je svečanoj večeri koju su domaćini priredili za učesnike samita.



Samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana održava se 4. i 5 juna u crnogorskom Tivtu pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU.a i Zapadnog Balkana", a glavna tema samita bit će proširenje EU-a.



Skupom će predsjedavati predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa, koji je ove sedmice održao turneju po zemljama regiona.



Domaćin samita je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, a prisustvovat će i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, kao i predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola.



Kako je objavila Evropska komisija, lideri zemalja Zapadnog Balkana i EU-a razgovarat će o proširenju i Planu rasta. Očekuje se da će EU ponoviti punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana.



Samit je dio provođenja strateške agende Evropskog vijeća 2024-2029. godina.



Samiti EU-a i Zapadnog Balkana održavaju se od 2018, a posljednji je održan u Briselu u decembru 2025. godine.



Crna Gora je angažirala oko 1.500 policajaca koji brinu o sigurnosti učesnika samita.

