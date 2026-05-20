Vučić: Pregovori sa MOL-om ne idu dobro, ne očekujem brz dogovor o NIS-u Ne ide to sjajno. Uvijek ćemo ostaviti mogućnost da se postigne rješenje, ali nisam veliki optimista, rekao je Vučić novinarima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu da pregovori sa mađarskom kompanijom MOL ne napreduju zadovoljavajuće i da nije optimista u pogledu postizanja dogovora o prodaji ruskog udjela u Naftne industrije Srbije do 22. maja.

Vučić je naveo da do tog datuma važi licenca za pregovore, izražavajući nadu da će OFAC imati razumijevanja za poziciju Srbije.

„Ne ide to sjajno. Uvijek ćemo ostaviti mogućnost da se postigne rješenje, ali nisam veliki optimista“, rekao je Vučić novinarima u Palati Srbija, gdje je prisustvovao obilježavanju 15. godišnjice programa „Svijet u Srbiji“.

Dodao je da očekuje da američke vlasti uzmu u obzir okolnosti i da Srbija ne bude, kako je naveo, „ni kriva ni dužna kažnjena“.

Vučić je istakao da je prioritet države briga o građanima i pronalaženje rješenja u uslovima globalne ekonomske krize, za koju je rekao da prevazilazi okvire energetske i naftne krize.

Američko Ministarstvo finansija, Ured za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC), koji je uveo sankcije NIS-u zbog ruskog udjela u vlasništvu u januaru 2025, produžilo je licencu za razgovore u vezi sa potencijalnim izmjenama vlasničke strukture kompanije do 22. maja 2026. godine. OFAC je ranije izdao licencu dioničarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promjenama u vlasničkoj strukturi NIS-a s važenjem do 24. marta 2026. godine.

U toku su pregovori između ruskog Gaspromnjefta i mađarskog MOL-a o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u.