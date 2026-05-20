Vučić predstojeću posjetu Kini ocijenio najznačajnijom u njegovoj političkoj karijeri

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u srijedu s ambasadorom Kine u Beogradu Li Mingom, uoči predstojeće zvanične posjete Pekingu, ističući da podrška predsjednika Xi Jinpinga predstavlja trajno svjedočanstvo „čeličnih veza“ dvije zemlje.

Vučić je naveo da su u toku završne pripreme za posjetu Kini, koja će biti realizovana od 24. do 28. maja, te ocijenio da će to biti najznačajnija posjeta u njegovoj političkoj karijeri.

Istakao je da je za Srbiju od posebnog značaja izgradnja snažnih partnerstava s državama koje poštuju njen suverenitet i razvojni put, u vrijeme globalnih ekonomskih i sigurnosnih izazova.

Predsjednik Srbije naglasio je da se raduje ponovnom susretu s Xi Jinpingom, kojem je, kako je naveo, zahvalan na podršci Srbiji, dodajući da takvo prijateljstvo predstavlja temelj međusobnog povjerenja i buduće saradnje.

Tokom sastanka razgovarano je i o planiranim susretima u Kini, uključujući posjete velikim industrijskim i ekonomskim kompanijama, koje Vučić vidi kao značajne za dalji razvoj bilateralne saradnje.

On je ocijenio da dosadašnji zajednički projekti, od infrastrukturnih do industrijskih, potvrđuju stabilnost odnosa Srbije i Kine, kao i spremnost za njihovo dalje unapređenje.