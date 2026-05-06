Vučić: Predsjednik Kine Xi će u narednih mjesec dana primiti Trumpa, Putina i mene Predsjednik Srbije Aleksandar Vulić najavio putovanje u Peking, tvrdi da je Beograd od Izraela dobio "neka od najmoćnijih oruđa na svijetu"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da će predstojeća posjeta Kini biti najvažnija u njegovoj političkoj karijeri, ističući da će kineski predsjednik Xi Jinping u narednih mjesec dana primiti i predsjednike Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Donalda Trumpa i Vladimira Putina, kao i njega.

Vučić je naveo da će posjeta trajati pet do šest dana i imati karakter državne i zvanične posjete, naglasivši značaj saradnje s Kinom za građane Srbije.

Prema njegovim riječima, tokom posjete razgovarat će se o robotici, vještačkoj inteligenciji, vojno-tehničkoj i ekonomskoj saradnji, infrastrukturi, ali i unapređenju obrazovnog sistema.

„Jedna od najvažnijih stvari je kako ćemo promijeniti naš sistem obrazovanja“, rekao je Vučić, dodajući da neće praviti kompromise po tom pitanju.

- "Od Izraela smo dobili neka od najmoćnijih oruđa u svijetu"

Vučić je izjavio da je Srbija danas višestruko snažnija nego prije 15 godina, te ocijenio da bi zemlja sada imala znatno veće kapacitete odbrane u odnosu na period NATO bombardovanja Jugoslavije 1999.

„Danas smo mnogo snažniji i zato nas niko neće napasti, ali moramo nastaviti jačati“, rekao je.

Dodao je da je snaga Vojske Srbije rezultat ekonomskog rasta i ulaganja u odbrambeni sektor, navodeći da zemlja raspolaže značajnim količinama naoružanja i vojne opreme.

Istakao je i da je Srbija od Izraela nabavila neka od najmoćnijih oružja, čime je dodatno unaprijeđena borbena spremnost.

Govoreći o Kosovu, rekao je da je to pitanje vraćeno za pregovarački sto, naglasivši da neće voditi zemlju u rat, već da ostaje opredijeljen za mir i dalji razvoj.

„Sada bismo imali s čim da idemo u rat, ali ne želim rat, jer sam građanima obećao mir“, poručio je Vučić, dodajući da Srbija nastavlja saradnju s različitim partnerima, uključujući i Iran i Izrael.