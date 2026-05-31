Predsjednik Srbije kazao kako je policija u izdržala težak pritisak izvana u prethodnih nekoliko godina, posebno u prošloj, dodajući da postoje pokušaji...

Vučić povodom Dana MUP-a i policije: Nijedno nerazriješeno ubistvo u Srbiji ove godine "važna poruka" Predsjednik Srbije kazao kako je policija u izdržala težak pritisak izvana u prethodnih nekoliko godina, posebno u prošloj, dodajući da postoje pokušaji...

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je "važna poruka" što ove godine ne postoji nijedno nerazriješeno ubistvo u Srbiji, u obraćanju na svečanosti povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije u Beogradu, prenosi Anadolu.



"To je važna poruka. To je ključno. Kada kažete 'ne postoji nijedno nerazrešeno ubistvo', hajde ti onda, kada misliš da ćeš da počiniš to najteže krivično delo, razmisli dobro hoćeš li da ga učiniš ili nećeš. Isti je slučaj sa svim drugim teškim krivičnim delima", rekao je Vučić.



Kazao je kako je policija u Srbiji izdržala težak pritisak izvana u prethodnih nekoliko godina, posebno u prošloj, dodajući da postoje pokušaji, kako je rekao, da se policiji oduzmu sve nadležnosti i da ne bude čak ni servis tužilaštva.



"Policija koja ne bi smela da interveniše ni kada vidi da neko nekoga tuče na ulici, napada na ulici ili izvršava krivično delo dok ne dobije nalog od onih koji su poslušni prema spoljnim faktorima", rekao je Vučić dodavši kako neće dozvoliti da policija bude "ponižena" i da se ne pita ni za šta.



"Neko mora da bude taj gromobran i taj bedem za te mnogo snažne i mnogo moćne predstavnike velikih sila ili organizacija", rekao je Vučić.



"Policajac će da ima svoje dostojanstvo, da ima svoj ponos, i to je ono za šta ćemo zajednički da se izborimo. Vi svojim, mi našim radom. Hvala vam, na svemu što činite za svoju zemlju, što je beskrajno volite i što svoju glavu stavljate u torbu gotovo svakoga dana. Samo vaše supruge i supruzi, i samo vaša deca i vaši roditelji nisu sigurni hoćete li im se svakoga dana vratiti kući."



Obećao je da će država nastaviti da poboljšava životni standard policajaca.



U okviru svečane akademije povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, najzaslužniji pripadnici srbijanskog MUP-a nagrađeni su zlatnim, srebrnim i bronzanim medaljama.

