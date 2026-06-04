Usvojit ćemo još dva zakona koja se tiču finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja, kao i borbe protiv korupcije, rekao je srbijanski predsjednik nakon susreta sa predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Costom u Beogradu

Vučić potvrdio da putuje na samit EU - Zapadni Balkan u Tivat uprkos bezbjednosnim procjenama Usvojit ćemo još dva zakona koja se tiču finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja, kao i borbe protiv korupcije, rekao je srbijanski predsjednik nakon susreta sa predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Costom u Beogradu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je u četvrtak da putuje u crnogorski Tivat, na Samit Evropska unija – Zapadni Balkan, naglasivši da na put kreće bez obzira na ranije procjene o bezbjednosnim rizicima, prenosi Anadolu.

Ovu odluku Vučić je saopštio nakon susreta s predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Costom u Beogradu, s kojim je prethodno održao „tete-a-tete“ razgovor, a potom predvodio i plenarni sastanak delegacija Srbije i Evropske unije.

„Onda se mi vidimo večeras u Crnoj Gori, ako ne budem predstavljao hibridnu pretnju“, poručio je Vučić, zaključujući temu o svom odlasku na samit koji se održava 4. i 5. juna.

Vučić je rekao kako je sa Costom imao otvorenu razmjenu ideja i planova za budućnost. Poručio je da je Srbija posvećena provođenju reformi na evropskom putu, uključujući usklađivanje sa preporukama ODIHR-a i Venecijanske komisije, kao i da očekuje otvaranje novih klastera u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.

Zahvalio je Costi na posjeti i ocijenio da je otvorena razmjena ideja i planova za budućnost od izuzetnog značaja za zemlju koja teži članstvu u Evropskoj uniji.

„Za nas je veoma važno što dijelimo vrijednosne stavove i što nas sa Evropskom unijom povezuju snažne ekonomske veze. Razmjena sa EU dostigla je 58 milijardi eura i ubjedljivo je najveća. Srbija danas učestvuje sa 57,1 posto u ukupnom izvozu Zapadnog Balkana prema Evropskoj uniji“, naveo je Vučić.

Istakao je da je važno da zemlja nastavi usklađivanje sa pravilima koja važe za države kandidate za članstvo u EU.

„Usvojit ćemo još dva zakona koja se tiču finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja, kao i borbe protiv korupcije“, rekao je Vučić.

Naglasio je da je borba protiv korupcije jedan od ključnih prioriteta i dodao da će Srbija primijeniti sve preporuke Venecijanske komisije.

Govoreći o izboru članova Vijeća REM-a, Vučić je naveo da će biti neophodno pronaći kompromisno rješenje.

„Ne znam kako ćemo riješiti pitanje REM-a, ali ćemo tražiti kompromise. Od Antonija Coste sam naučio da kompromise treba praviti svakog dana“, naveo je predsjednik Srbije.

Vučić je izrazio nadu da će Srbija u narednom periodu ispuniti uslove za otvaranje klastera dva i tri u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.

Zahvalio je Costi na spremnosti da sasluša stavove Srbije i razumijevanju za, kako je naveo, nezadovoljstvo zbog činjenice da u posljednjih pet godina nije otvoren nijedan novi klaster. Kao razlog za to Vučić je naveo rat u Ukrajini.



O savjetu Bezbjednosno-informativne agencije da ne putuje u Tivat, Vučić je rekao da je dao riječ Antoniju Costi i predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen da će ići u Crnu Goru na samit EU – Zapadni Balkan.