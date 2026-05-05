Vučić: Odluka o izborima u Srbiji za desetak dana

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da će odluka o izborima u Srbiji biti donesena za desetak dana.



"Svakako ćemo odluku imati za desetak dana. Nema zamki kada su izbori u pitanju. Tu narod, ljudi odlučuju o tome kakvu budućnost žele i kome hoće da je povere. Ja mislim da su izbori veoma važna stvar. Kao što sam uvek govorio da država nije igračka, tako su izbori strašno važni, uvek", rekao je Vučić gostujući na TV Infomeru, prenio je Tanjug.



Dodao je da građani, birajući svoju budućnost, moraju da izaberu one ljude koji će na najbolji način interese zemlje da čuvaju i štite.



"Izbori su trenutak istine za svakoga ko se bavi ovim poslom, ali to je pre svega pitanje za budućnost zemlje i za budućnost ljudi, a ne za nas", istakao je Vučić.



On je naveo da to nije pitanje njegove sudbine, lične ili bilo koga drugog, već da je to pitanje miliona ljudi u zemlji.



"I neretko su narodi gubili i države, gubili svoju supstancu lošim odlukama na izborima. Zato su izbori strašno važni. Izbori nisu kafanska odluka - sedimo i pijemo pivo. Od izbora zavisi sve i od posvećenosti, marljivosti, i od dobrih planova i programa. Ja nemam strah, imam uvek strah od Boga i strah, bojazan zbog svetskih okolnosti za budućnost Srbije, ali nemam strah od protivnika", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

