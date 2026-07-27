Predsjednik Srbije je, gostujući u programu provladine televizije Prva, rekao da termin predsjedničkih izbora zavisi od datuma održavanja parlamentarnih izbora, koje očekuje u oktobru ili novembru

Vučić: Neću bježati iz Srbije ako SNS izgubi izbore Predsjednik Srbije je, gostujući u programu provladine televizije Prva, rekao da termin predsjedničkih izbora zavisi od datuma održavanja parlamentarnih izbora, koje očekuje u oktobru ili novembru

SARAJEVO (AA) - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da neće bježati iz zemlje ukoliko Srpska napredna stranka (SNS) izgubi izbore, poručivši da će predsjednički izbori biti održani najranije krajem decembra ove godine, a najkasnije početkom februara 2027. godine, prenosi Anadolu.

Vučić je, gostujući u programu provladine televizije Prva, rekao da termin predsjedničkih izbora zavisi od datuma održavanja parlamentarnih izbora, koje očekuje u oktobru ili novembru.

“Ako su u oktobru parlamentarni izbori, moguće je da krajem decembra ili početkom januara budu predsjednički, a ukoliko su u novembru parlamentarni, onda će predsjednički svakako biti u januaru ili, možda, najkasnije početkom februara“, rekao je Vučić.

Govoreći o predstojećim izborima i listi SNS-a, Vučić je rekao da će na njoj biti mnogo više mladih ljudi nego na listi koju najavljuje studentski pokret.

“Ako građani hoće glasati za mladost i budućnost, moći će glasati za SNS. Bit ćemo neusporedivo mlađa lista od njihove, a ja ću biti među starijima“, ustvrdio je Vučić.

Dodao je da će “s ponosom biti na toj listi“ i da mu je, kako je rekao, “potpuno svejedno“ da li će biti na 250, 72. ili nekom drugom mjestu.

“Nemam strah ni od čega, osim od Boga, suda historije i suda svog naroda“, rekao je Vučić.

On je naveo i da postoji mogućnost da SNS izgubi izbore, ali je poručio da će vlast, kako je rekao, “prebrojati glasove“.

“Moguće je da izgubimo izbore, ali ćemo mi, ipak, da prebrojimo glasove. Kad pobijede na izborima, ja ću im čestitati i iste večeri ću reći da su najgori mogući došli na vlast. Smijat ću im se u lice sve vrijeme i iz pritvora i iz zatvora i iz groba, prkosno i ponosno“, rekao je Vučić.