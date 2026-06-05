Predsjednik Srbije poručio u Tivtu da je ključni cilj bolji život građana, a ne formalno članstvo u EU-u

Vučić: Napredak Srbije na evropskom putu važniji od toga ko će prvi u EU Predsjednik Srbije poručio u Tivtu da je ključni cilj bolji život građana, a ne formalno članstvo u EU-u

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Tivtu da uspjeh Srbije ne mjeri time koja će zemlja Zapadnog Balkana prva ući u Evropsku uniju, već time koliko građani bolje žive.

Govoreći na marginama Samita EU-a i Zapadnog Balkana, Vučić je kazao da bi čestitao Crnoj Gori ukoliko bi postala prva naredna članica EU-a, ali da za njega ključno pitanje ostaju ekonomski pokazatelji i životni standard.

“Za mene nije važno ko će prvi ući u EU. Važno je koliko ljudi bolje žive, plate, penzije, snaga države i sposobnost da čuvamo svoje interese“, poručio je Vučić.

On je naglasio da je strateški cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji, ali da je prioritet jačanje ekonomije i podizanje životnog standarda.

“Na našem smo putu ka EU. To je naš strateški cilj“, rekao je Vučić, dodajući da očekuje napredak Srbije u procesu evropskih integracija.

Govoreći o samitu, Vučić je ocijenio da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa evropskim zvaničnicima, uključujući predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Layen, predsjednika Evropskog vijeća Antonija Costu, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merza.

On je naveo da očekuje dalji napredak zemalja Zapadnog Balkana na evropskom putu, uz napomenu da su pred Srbijom i dalje brojni reformski zadaci.

Vučić je dodao da se Srbija u regionu sve više prepoznaje kao ekonomski najjača zemlja Zapadnog Balkana u odnosu na svoju veličinu, te da će prioritet i dalje biti privlačenje investicija i jačanje ekonomskog rasta.

Samit EU i Zapadnog Balkana održava se u Tivtu pod sloganom “Zajednički prosperitet i stabilnost EU-a i Zapadnog Balkana“, a glavna tema je proces proširenja Evropske unije.

- Samit EU - Zapadni balkan u Tivtu -

Samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana održava se 4. i 5 juna u crnogorskom Tivtu pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU-a i Zapadnog Balkana", a glavna tema samita bit će proširenje EU-a.

Skupom predsjedava predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa, koji je ove sedmice održao turneju po zemljama regiona.

Domaćin samita je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, a prisustvovat će i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, kao i predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola.

Kako je objavila Evropska komisija, lideri zemalja Zapadnog Balkana i EU-a razgovarat će o proširenju i Planu rasta. Očekuje se da će EU ponoviti punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana.

Samit je dio provođenja agende Evropskog vijeća 2024-2029. godina.

Samiti EU-a i Zapadnog Balkana održavaju se od 2018, a posljednji je održan u Briselu u decembru 2025. godine.

Crna Gora je angažirala oko 1.500 policajaca koji brinu o sigurnosti učesnika samita.