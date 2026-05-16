Vučić najavio posjete Azerbejdžanu i Kini: Kruna karijere bit će razgovori sa Xijem - Predsjednik Srbije poručio je da slijedi intenzivna vanjskopolitička aktivnost, uz naglasak na strateške razgovore u Bakuu i Pekingu, te jačanje odnosa sa Kinom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u subotu da sutra putuje u Azerbejdžan, a potom i u Kinu, ističući da će naredni susret s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom biti kruna njegove karijere i jedan od najvažnijih diplomatskih koraka za Srbiju, javlja Anadolu.

Istakao je da će u narednim danima i sedmicama imati intenzivnu vanjskopolitičku aktivnost, kao i da će kruna njegove karijere biti predstojeća posjeta Kini gdje će imati veoma važne razgovore sa predsjednikom Xi Jinpingom i da mnogo očekuje od tog susreta.

"Sutra ujutru idem u Azerbejdžan. Želio sam samo da kažem da ćemo u narednim danima i sedmicama imati intenzivnu vanjskopolitičku aktivnost. Putujemo u Azerbejdžan ujutro, ponedjeljak u noć se vraćamo iz Azerbejdžana, na utorak, i onda čekamo konačnu potvrdu", rekao je Vučić u obraćanju građanima u Palati Srbija.

Kazao je da će predsjednik Rusije Vladimir Putin otputovati u Kinu 19. i 20. maja.

"Nekoliko dana poslije toga mi idemo u Kinu na razgovore sa predsjednikom Xijem, dakle poslije posjete predsjednika Trumpa (američki predsjednik Donald), predsjednika Putina, imat ćemo izuzetnu čast da idemo u zvaničnu državnu posjetu Narodnoj Republici Kini. Tu očekujemo mnogo", rekao je Vučić.

Istakao je da ne treba smetnuti sa uma kolike su se promjene dogodile u odnosima Srbije i Kine.

"Mi smo za 330 puta, pazite, ne 330 posto, već za 330 puta uvećali naš izvoz u Kinu. Imali smo nula fabrika, danas imamo 37 kineskih fabrika u našoj zemlji", rekao je Vučić navodeći da "mnogo toga očekujemo, pripreme su u toku, najozbiljnije ikada."

"I za mene, kao političkog veterana, iskusnog čovjeka koji gotovo da nema gdje nije bio, ovo je kruna karijere i vjerovatno najznačajnija posjeta, ne zbog mene lično, već zbog građana Srbije, jer i u Kinu i u Azerbejdžan i na svako drugo mjesto gdje idemo, idemo da bismo uradili važne stvari za ljude u Srbiji, ne za sebe, i mislim da to ljudi i te kako dobro razumiju."