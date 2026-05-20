Vučić najavio da će prisustvovati samitu EU–Zapadni Balkan u Tivtu početkom juna

Zlatan Kapic
20 Maj 2026•Ažuriranje: 20 Maj 2026
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu da je odlučio prisustvovati samitu Evropska unija – Zapadni Balkan, koji će početkom juna biti održan u Tivtu.
Vučić je novinarima u Beogradu rekao da je odluku donio nakon razgovora s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen.
Najavio je i da će tokom dana obaviti telefonski razgovor s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, kao i niz drugih diplomatskih aktivnosti u narednim danima.
Prema njegovim riječima, nakon povratka iz Kine, u posjetu Srbiji stiže predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa.
Vučić je to izjavio nakon skupa povodom obilježavanja 15. godišnjice programa „Svijet u Srbiji“, događaja na kojem je ugostio strane studente.