Vučić najavio da će prisustvovati samitu EU–Zapadni Balkan u Tivtu početkom juna

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu da je odlučio prisustvovati samitu Evropska unija – Zapadni Balkan, koji će početkom juna biti održan u Tivtu.

Vučić je novinarima u Beogradu rekao da je odluku donio nakon razgovora s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen.

Najavio je i da će tokom dana obaviti telefonski razgovor s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, kao i niz drugih diplomatskih aktivnosti u narednim danima.

Prema njegovim riječima, nakon povratka iz Kine, u posjetu Srbiji stiže predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa.

Vučić je to izjavio nakon skupa povodom obilježavanja 15. godišnjice programa „Svijet u Srbiji“, događaja na kojem je ugostio strane studente.