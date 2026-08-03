Predsjednik Srbije je u obilasku obnovljene porodične kuće u Čipuljiću kod Bugojna kazao kako je uvjeren da će rezultat izbora biti drugačiji od istraživanja "koja plaća Evropska unija"

Vučić: Ljudi razumiju da izbori nisu igračka Predsjednik Srbije je u obilasku obnovljene porodične kuće u Čipuljiću kod Bugojna kazao kako je uvjeren da će rezultat izbora biti drugačiji od istraživanja "koja plaća Evropska unija"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u ponedjeljak kako su ljudi "svjesni" značaja predstojećih izbora u Srbiji i da razumiju kako izbori "nisu igračka" kao ni država, rekavši kako je uvjeren da će rezultat izbora biti drugačiji od istraživanja "koja plaća Evropska unija", prenosi Anadolu.

"Ja mislim da su ljudi svesni značaja i da razumeju da izbori nisu igračka, baš kao što država nije igračka i zato verujem da će narod odlučiti drugačije od onoga kako istraživanja, koja plaća Evropska unija, na ovaj ili onaj način, pokazuju", rekao je Vučić u izjavi za TV Prva u njegovoj porodičnoj kući u Čipuljićima, u opštini Bugojno u Bosni i Hercegovini.

Kazao je kako njegovi izborni protivnici po njihovim istraživanjima "vode".

"Ja mislim da su naši protivnici svakako favoriti, oni po njihovim istraživanjima vode. Ako tako bude, čestitaću im i na izborima", rekao je Vučić.

Povodom obilježavanja Dana sejćanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji "Oluja", koje će biti upriličeno u utorak u Mrkonjić Gradu, Vučić je rekao kako Srbija "sme da pogleda sebi u lice i da osudi zločince i zločine koji su činjeni u njeno ime, kako je naglsio, za razliku od svih ostalih, ali je istakao i da nikada neće zaboraviti svoje žrtve.

"Uvek ćemo da govorimo o tome, slobodno, da nikome nećemo da se dodvoravamo zarad nekakvih poglavlja, klastera ili bilo čega drugog, već da ćemo da brinemo. Vredniji je svaki život stradalog mučenika u Novom Selu, ili u Sitnici, ili bilo gde, nego bilo kakvo poglavlje", rekao je.



Dodao je kako će Srbija voditi računa o svojim žrtvama, poštovati tuđe žrtve i graditi mir i ekonomiju.

Vučić je u ponedjeljak posjetio porodičnu kuću u selu Čipuljić, u općini Bugojno. Na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav" naveo je da se prisjetio djetinjstva i da je poseban osjećaj vratiti se na mesto koje podsjeća da čovek nikada ne zaboravlja odakle je krenuo.

"Ovde, pred porodičnom kućom Vučića u Čipuljiću, prisetio sam se detinjstva, bezbrižnih dana, porodičnog dvorišta, lopte i prašnjavih terena na kojima smo odrastali. Poseban je osećaj vratiti se na mesto koje čuva najlepše uspomene i podseća da čovek nikada ne zaboravlja odakle je krenuo", naveo je.

U porodičnoj kući ugostio je predsjednikej Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, Socijalističke narodne partije Crne Gore Milana Kneževića i potpredsednika Demokratske narodne partije Miluna Zogovića.

Dodao je da je za njega veliki dan, pošto je primio goste u renoviranoj porodičnoj kući i zahvalio ocu što je obnovio.



"I hvala mojoj srpskoj braći što su ovde danas sa mnom, pošto znam da vama iz Crne Gore nije bilo lako da dođete", rekao je Vučić.