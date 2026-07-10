"Polako iznosim stvari. Ja moram u svojstvu predsednika Republike, da raspišem parlamentarne izbore, onda će proći neki dan i onda ću podneti ostavku", rekao je predsjednik Srbije

Vučić kazao da će podnijeti ostavku nakon što raspiše parlamentarne izboreu Srbiji "Polako iznosim stvari. Ja moram u svojstvu predsednika Republike, da raspišem parlamentarne izbore, onda će proći neki dan i onda ću podneti ostavku", rekao je predsjednik Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će podnijeti ostavku na svoju funkciju nekoliko dana nakon što raspiše parlamentarne izbore, prenosi Anadolu.



"Polako iznosim stvari. Ja moram u svojstvu predsednika Republike, da raspišem parlamentarne izbore, onda će proći neki dan i onda ću podneti ostavku", rekao je Vučić za TV Pink, prenijela je agencija Tanjug u petak.



Vučić je kazao da, ukoliko njegovi saradnici i pristalice izraze želju da bude kandidat za premijera, neće kampanju voditi sa mjesta predsjednika države već sa mjesta običnog građanina.



"Hoću da pokažem da mogu da imam sve iste uslove kao i svi drugi, i da se borim i da pobedim."



Na pitanje da li se umorio za još jednu "trku", Vučić je odgovorio da bi slagao ako bi rekao da se nije uopšte umorio, dodajući da bi slagao i kada bi rekao da nema više energije dodavši kako ima odgovornost prema svojoj djeci.



"Imam neku vrstu odgovornosti i prema malom dečaku sa kojim malo vremena provodim, a i prema ovo dvoje odrasle dece koji su ostali bez majke, i nisam im pružio zaštitu. I to me je negde sve pokvarilo. Pokvarilo me je u smislu emocija koje su izrazito negativne prema onima koji su im pretili, od tuširanja osiromašenim uranijumom do toga da ne znam kakve bahanalije prave u vilama u Berlinu", rekao je.

