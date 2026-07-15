Srbijanski predsjednik poručuje kako se politika državnog vrha Srbije zasniva na dijalogu, miru, stabilnosti, a ne na etničkom čišćenju

Vučić: Izjava Paunović ne odražava volju i politiku ni predsjednika ni Vlade Srbije Srbijanski predsjednik poručuje kako se politika državnog vrha Srbije zasniva na dijalogu, miru, stabilnosti, a ne na etničkom čišćenju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je kako izjava ministrice državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović ne odražava volju i politiku ni predsjednika ni Vlade Srbije, prenosi Anadolu.



Dodao je kako se politika državnog vrha Srbije zasniva na dijalogu, miru, stabilnosti, a ne na etničkom čišćenju.



"Mi moramo da budemo odgovorni. Naša politika mora da bude dijalog, kompromisi, razgovori, a nikada etnička čišćenja. Tačka. E, sad, sama Snežana (Paunović) je žrtva etničkog čišćenja i tako dalje, ali ova poruka mora da bude kristalno jasna: naša politika je potpuno drugačija. Dakle, naša politika je mir, stabilnost, nema etničkih čišćenja", rekao je Vučić u izjavi za srbijanske medije u srijedu u Kijevu.



Komentarisao je i odluku kosovskih vlasti o proglašenju Paunović presonom non grata.



"Priština je proglasila svakoga od nas za personu non-grata. Priština je zabranila ulazak Ani Brnabić na privatno krštenje deteta u manastiru Gračanica. Tako da, šta je Priština rekla, to nikome nije merodavno. Je l' to beše onaj koji je govorio o mojoj umešanosti u Sarajevo safari, koji je brutalno lagao uvek o Srbima, a koji se bavi etničkim čišćenjem Srba? I na kraju, rezultat je taj da je očišćeno etnički više od 250.000 Srba, a ne Albanaca", rekao je Vučić.



On je dodao da je izjava Paunović bila neoprezna i nedovoljno odgovorna.



"Ne sme da se izlazi sa takvim izjavama u javnosti, i to nije politika ni moja niti Vlade Srbije. Naše je da to jasno kažemo, a što se tiče drugih koji nam sole pamet, bolje da ne govore ništa. To je sve što mogu da vam kažem. Tako da, naše je da budemo fer prema sebi. Ja sam se izvinjavao ljudima zbog svojih izjava. Tako da, dobro je kada se pažljivo stvari sagledaju i kada se na vreme reaguje na taj način", dodao je Vučić.



Ministrica u Vladi Srbije Snežana Paunović izjavila je u ponedjeljak da bi, da je 1998. godine bila na mjestu Slobodana Miloševića, etnički očistila Kosovo.

“Da sam 1998. godine bila na Miloševićevom mjestu, etnički bih očistila Kosovo. I to je najteža kvalifikacija koju sam ikada izgovorila. Ne na način na koji oni žele da nas likvidiraju, nego tako da se ne osjećaju dijelom Srbije i da odu u svoju matičnu zemlju“, rekla je Paunović.

Paunović, koja je rođena u Peći na Kosovu, već duže vrijeme poznata je po tvrdom stavu prema pitanju Kosova.

Nakon navedene izjave za srbijanski medij, Paunović je proglašena je personom non grata na Kosovu.



Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Kosova Xhelal Svecla potvrdio je da je Paunović i trajno zabranjen ulazak i tranzit kroz Kosovo.

"Kao ministar unutrašnjih poslova Republike Kosovo, danas sam donio odluku kojom je Snežana Paunović proglašena personom non grata, nepoželjnom, sa trajnom zabranom ulaska ili tranzita kroz Republiku Kosovo", objavio je Svecla na društvenoj mreži Facebook u utorak.