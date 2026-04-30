Vučić: Izbori u Srbiji u roku od dva ili šest mjeseci, volja građana će biti poštovana Sve zavisi od građana. Građani će donijeti svoj sud. Ko pobijedi, čestitat ćemo mu iste večeri, naveo je predsjednik Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da će izbori biti održani u roku od dva ili šest mjeseci, poručivši da će građani donijeti konačnu odluku i da će njihova volja biti poštovana.

„Sve zavisi od građana. Građani će donijeti svoj sud. Ko pobijedi, čestitat ćemo mu iste večeri. Glas naroda je glas Boga i to je sve što ljudi u Srbiji treba da znaju“, rekao je Vučić nakon obilaska Data centra u Kragujevcu.

Naglasio je da, kako je naveo, neće biti pokušaja zauzimanja institucija nakon izbora, ističući da su i prethodni lokalni izbori protekli bez takvih incidenata.

Vučić je apelovao na sve učesnike političkog života da kampanju vode mirno i bez incidenata.

„Neka svi iznose svoje programe i govore šta žele, ali nemojte da pozivate na ubistva ili sukobe bilo koje vrste“, rekao je.

Komentarišući kritike opozicije, naveo je da će u narednim mjesecima obići ključne projekte u Kragujevcu, uključujući tržnicu, obilaznicu i radove na Univerzitetskom kliničkom centru, te predstaviti planove razvoja.



Vučić je izrazio zabrinutost zbog pojave grafita u Beogradu koji aludiraju na nasilje i genocid, navodeći da nije poznato ko stoji iza njih, ali da takve poruke doprinose podizanju tenzija u društvu.

Također je ukazao na lične napade u medijima usmjerene prema njegovoj porodici, ocijenivši da dodatno opterećuju političku atmosferu.

Pozvao je političke aktere i građane na smirivanje tenzija i uzdržavanje od daljeg širenja mržnje.