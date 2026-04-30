Vučić: Izbori u Srbiji u roku od dva ili šest mjeseci, volja građana će biti poštovana

Zlatan Kapic
30 April 2026•Ažuriranje: 30 April 2026
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da će izbori biti održani u roku od dva ili šest mjeseci, poručivši da će građani donijeti konačnu odluku i da će njihova volja biti poštovana.
„Sve zavisi od građana. Građani će donijeti svoj sud. Ko pobijedi, čestitat ćemo mu iste večeri. Glas naroda je glas Boga i to je sve što ljudi u Srbiji treba da znaju“, rekao je Vučić nakon obilaska Data centra u Kragujevcu.
Naglasio je da, kako je naveo, neće biti pokušaja zauzimanja institucija nakon izbora, ističući da su i prethodni lokalni izbori protekli bez takvih incidenata.
Vučić je apelovao na sve učesnike političkog života da kampanju vode mirno i bez incidenata.
„Neka svi iznose svoje programe i govore šta žele, ali nemojte da pozivate na ubistva ili sukobe bilo koje vrste“, rekao je.
Komentarišući kritike opozicije, naveo je da će u narednim mjesecima obići ključne projekte u Kragujevcu, uključujući tržnicu, obilaznicu i radove na Univerzitetskom kliničkom centru, te predstaviti planove razvoja.
Vučić je izrazio zabrinutost zbog pojave grafita u Beogradu koji aludiraju na nasilje i genocid, navodeći da nije poznato ko stoji iza njih, ali da takve poruke doprinose podizanju tenzija u društvu.
Također je ukazao na lične napade u medijima usmjerene prema njegovoj porodici, ocijenivši da dodatno opterećuju političku atmosferu.
Pozvao je političke aktere i građane na smirivanje tenzija i uzdržavanje od daljeg širenja mržnje.